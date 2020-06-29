Глобальную космическую конференцию в Петербурге перенесли на 2021 год

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глобальная конференция по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference, GLEX) пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня 2021 года, сообщили в понедельник организаторы мероприятия.
"Третья Глобальная конференция по исследованию космоса (GLEX) 2020 пройдет с 14 по 18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Изначально глобальная конференция должна была пройти с 9 по 11 июня 2020 года. В программе были запланированы молодежный день, пленарное заседание, проведение более 40 параллельных тематических сессий, а также специализированная выставка. После начала пандемии коронавируса конференцию перенесли на 1-3 сентября, а затем и на более позднее время, но точный срок не сообщили.
Глобальная конференция по исследованию космоса – крупнейшее космическое событие, ежегодно проводится в разных странах при содействии Международной астронавтической федерации. В мероприятии принимают участие специалисты космической отрасли, ученые, инженеры, представители бизнеса и власти.
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