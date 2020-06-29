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Глобальную космическую конференцию в Петербурге перенесли на 2021 год
Глобальная конференция по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference, GLEX) пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня 2021 года, сообщили в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:17
космос - риа наука
санкт-петербург
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
космос - риа наука, санкт-петербург

Глобальную космическую конференцию в Петербурге перенесли на 2021 год

16:17 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Глобальная конференция по исследованию космоса (Global Space Exploration Conference, GLEX) пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня 2021 года, сообщили в понедельник организаторы мероприятия.
"Третья Глобальная конференция по исследованию космоса (GLEX) 2020 пройдет с 14 по 18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
Выход в открытый космос
27 июня, 10:01
Разрешат "поболтаться". Астронавт о выходе туристов в открытый космос
Изначально глобальная конференция должна была пройти с 9 по 11 июня 2020 года. В программе были запланированы молодежный день, пленарное заседание, проведение более 40 параллельных тематических сессий, а также специализированная выставка. После начала пандемии коронавируса конференцию перенесли на 1-3 сентября, а затем и на более позднее время, но точный срок не сообщили.
Глобальная конференция по исследованию космоса – крупнейшее космическое событие, ежегодно проводится в разных странах при содействии Международной астронавтической федерации. В мероприятии принимают участие специалисты космической отрасли, ученые, инженеры, представители бизнеса и власти.
Скафандр астронавта NASA на выставке в рамках Международный конгресс астронавтики в Вашингтоне
26 июня, 11:48Акценты
Главное, чтобы скафандр сидел. Нюансы выхода в открытый космосАстронавтам НАСА предстоит серьезная работа за бортом МКС – замена старых элементов питания. Оборудование подготовлено, костюмы для выхода подобраны. Правда, это не футуристические скафандры Маска – те не предназначены для работы в открытом космосе.
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Космос - РИА НаукаСанкт-Петербург
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