Глобальную космическую конференцию в Петербурге перенесли на 2021 год

Изначально глобальная конференция должна была пройти с 9 по 11 июня 2020 года. В программе были запланированы молодежный день, пленарное заседание, проведение более 40 параллельных тематических сессий, а также специализированная выставка. После начала пандемии коронавируса конференцию перенесли на 1-3 сентября, а затем и на более позднее время, но точный срок не сообщили.