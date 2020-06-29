В Финском заливе нашли немецкие корабли времен Великой Отечественной

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила в Финском заливе места гибели четырех немецких кораблей-охотников за советскими подводными лодками времен Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила в Финском заливе места гибели четырех немецких кораблей-охотников за советскими подводными лодками времен Великой Отечественной войны , сообщил РИА Новости в понедельник руководитель экспедиции Константин Богданов.

"В ходе поиска советской подводной лодки М-96, пропавшей без вести в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе , участники экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" и морской инженерной компании ООО "Фертоинг" обнаружили места гибели четырёх немецких кораблей из 12-й флотилии охотников за подлодками", - сказал Богданов.

© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе © Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе

По его словам, в 1941-1944 годах это подразделение в числе прочих обеспечивало охрану Гогландского противолодочного рубежа – минного заграждения "Морской ёж" (Seeiegel), которое почти полностью перекрывало залив и являлось одним из наиболее крепких звеньев блокадного кольца вокруг Ленинграда.

Результаты исследования обнаруженных в районе острова Малый Тютерс противолодочных кораблей противника позволили установить не только места, но причины гибели германских "охотников". В частности, была опровергнута официальная версия, что Uj-1211, затонувший 7 августа 1941 года, и Uj-1204, затонувший 26 октября 1941 года, нарвались на свои же, немецкие дрейфующие мины, сорванные с систем "Морского ежа". Выяснилось, что они лежат на глубине около 70 метров на небольшом расстоянии друг от друга – чётко в координатах советского минного поля 19-А, выставленного 15 июля 1941 года минным заградителем "Урал" и эскадренным миноносцем "Калинин".

"Причиной бесславного финала еще одного немецкого "охотника" стали коварная балтийская погода и немецкий же тральщик М-29. Туманным вечером 1 декабря 1942 года он протаранил Uj-1205, который, получив удар в машинное отделение, в течение 30-45 минут пошёл ко дну, где пребывает и поныне на глубине около 60 метров – с задранным носом и погрузившись кормою в грунт", - сказал Богданов.

© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе © Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе

Он также сообщил, что пробоина в машинном отделении стала причиной гибели и Uj-1216. Только получена она была уже в бою с советским торпедным катером типа Д-3 под командованием старшего лейтенанта Максима Пьянова, получившего за бой орден Отечественной войны 2-й степени. Взорванный корабль противника за 30 секунд скрылся под водой, погибла большая часть экипажа. Сейчас его корпус лежит на глубине 55 метров. Он разломан на две части, но сохранил и ходовой мостик, и носовое вооружение в виде 88-мм и 20-мм орудий, и даже судовой колокол.

Экспедицией "Поклон кораблям Великой Победы", работающей при поддержке Фонда президентских грантов, за время исследования акватории Финского залива, в том числе, в районе бывшего Гогландского противолодочного рубежа, обнаружены семь советских подводных лодок, ранее считавшихся пропавшими без вести, и пять кораблей противника.

Как отметил руководитель экспедиции: "Мы для себя поставили задачу "окончить" подводную войну в этом регионе – найти все подводные лодки, пропавшие без вести, и похоронить последнего советского подводника. Обнаружение кораблей противника даёт надежду, что наша задача в этом году будет решена".

© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе © Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе

Причём, по словам главы экспедиции, в районе островов Гогланд и Большой Тютерс в Финском заливе не останутся безвестными ни отечественные субмарины, ни немецкие корабли, которые должны были с ними бороться. И подводная война на одной из ключевых линий противостояния на море, в Балтике, в Финском заливе, будет окончена в целом и с обеих противоборствующих сторон.