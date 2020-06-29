Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573636561.html
В Финском заливе нашли немецкие корабли времен Великой Отечественной
Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила в Финском заливе места гибели четырех немецких кораблей-охотников за советскими подводными лодками времен РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:47
россия
гогланд
финский залив
великая отечественная война (1941-1945)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636146_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_84089e34ec10578f150548d5cdfc8038.jpg
https://ria.ru/20200627/1573564492.html
россия
гогланд
финский залив
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636146_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_84089e34ec10578f150548d5cdfc8038.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636146_240:0:1680:1080_1400x0_80_0_0_753a1c1006a1e31af03ef44fe1834d68.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573636146_420:0:1500:1080_1400x0_80_0_0_d8b428e69fbddb3d355036eadbf56fb7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гогланд, финский залив, великая отечественная война (1941-1945), общество

В Финском заливе нашли немецкие корабли времен Великой Отечественной

16:16 29.06.2020 (обновлено: 17:47 29.06.2020)
1554
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином БогдановымЭкспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
Экспедиция Поклон кораблям Великой Победы обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила в Финском заливе места гибели четырех немецких кораблей-охотников за советскими подводными лодками времен Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости в понедельник руководитель экспедиции Константин Богданов.
"В ходе поиска советской подводной лодки М-96, пропавшей без вести в годы Великой Отечественной войны в Финском заливе, участники экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" и морской инженерной компании ООО "Фертоинг" обнаружили места гибели четырёх немецких кораблей из 12-й флотилии охотников за подлодками", - сказал Богданов.
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином БогдановымЭкспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
Экспедиция Поклон кораблям Великой Победы обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым
Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
По его словам, в 1941-1944 годах это подразделение в числе прочих обеспечивало охрану Гогландского противолодочного рубежа – минного заграждения "Морской ёж" (Seeiegel), которое почти полностью перекрывало залив и являлось одним из наиболее крепких звеньев блокадного кольца вокруг Ленинграда.
Результаты исследования обнаруженных в районе острова Малый Тютерс противолодочных кораблей противника позволили установить не только места, но причины гибели германских "охотников". В частности, была опровергнута официальная версия, что Uj-1211, затонувший 7 августа 1941 года, и Uj-1204, затонувший 26 октября 1941 года, нарвались на свои же, немецкие дрейфующие мины, сорванные с систем "Морского ежа". Выяснилось, что они лежат на глубине около 70 метров на небольшом расстоянии друг от друга – чётко в координатах советского минного поля 19-А, выставленного 15 июля 1941 года минным заградителем "Урал" и эскадренным миноносцем "Калинин".
"Причиной бесславного финала еще одного немецкого "охотника" стали коварная балтийская погода и немецкий же тральщик М-29. Туманным вечером 1 декабря 1942 года он протаранил Uj-1205, который, получив удар в машинное отделение, в течение 30-45 минут пошёл ко дну, где пребывает и поныне на глубине около 60 метров – с задранным носом и погрузившись кормою в грунт", - сказал Богданов.
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином БогдановымЭкспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
Экспедиция Поклон кораблям Великой Победы обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым
Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
Он также сообщил, что пробоина в машинном отделении стала причиной гибели и Uj-1216. Только получена она была уже в бою с советским торпедным катером типа Д-3 под командованием старшего лейтенанта Максима Пьянова, получившего за бой орден Отечественной войны 2-й степени. Взорванный корабль противника за 30 секунд скрылся под водой, погибла большая часть экипажа. Сейчас его корпус лежит на глубине 55 метров. Он разломан на две части, но сохранил и ходовой мостик, и носовое вооружение в виде 88-мм и 20-мм орудий, и даже судовой колокол.
Экспедицией "Поклон кораблям Великой Победы", работающей при поддержке Фонда президентских грантов, за время исследования акватории Финского залива, в том числе, в районе бывшего Гогландского противолодочного рубежа, обнаружены семь советских подводных лодок, ранее считавшихся пропавшими без вести, и пять кораблей противника.
Как отметил руководитель экспедиции: "Мы для себя поставили задачу "окончить" подводную войну в этом регионе – найти все подводные лодки, пропавшие без вести, и похоронить последнего советского подводника. Обнаружение кораблей противника даёт надежду, что наша задача в этом году будет решена".
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином БогдановымЭкспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
Экспедиция Поклон кораблям Великой Победы обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
© Фото предоставлено руководителем экспедиции Константином Богдановым
Экспедиция "Поклон кораблям Великой Победы" обнаружила 4 немецких корабля-охотника времен ВОВ в Финском заливе
Причём, по словам главы экспедиции, в районе островов Гогланд и Большой Тютерс в Финском заливе не останутся безвестными ни отечественные субмарины, ни немецкие корабли, которые должны были с ними бороться. И подводная война на одной из ключевых линий противостояния на море, в Балтике, в Финском заливе, будет окончена в целом и с обеих противоборствующих сторон.
Участники экспедиции заявили, что после проведения дополнительных архивных изысканий и монтажа материалов глубоководных съёмочных работ на найденных объектах вся информация будет передана немецкой стороне.
Древние мореплаватели
27 июня, 19:06РИА Наука
В Норвегии начались раскопки на месте обнаружения корабля викингов
2401000
Обсудить 0
РоссияГогландФинский заливВеликая Отечественная война (1941-1945)Общество
Рекомендуем
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал эффективный метод бросить курить
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
АПЛ "Князь Владимир" вышла в Белое море для перебазирования
Криминалист у жилого дома на севере Москвы, где мужчина открыл стрельбу
Жителю Якутска грозит пожизненный срок за убийство четырех членов семьи
Работа нефтяных станков-качалок
СМИ сообщили о планах Китая создать крупнейшего в мире покупателя нефти
Наручники
Жителя Чечни осудили за расстрел военных на рынке в Урус-Мартане
Танк Т-34-85 на российско-казахстанской границе в железнодорожном пункте пропуска Карталы
В Москве выставили на продажу Т-34
Озеро Малое, июль 2019
В Сочи исчезло озеро
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Сертификацию самолета МС-21 отложили на середину 2021 года
Полицейский
Якутянка набрала кредитов на 2,6 миллиона рублей из-за "хирурга" из Сирии
Томас Вудро Вильсон
Трамп оценил решение Принстона убрать имя Вильсона из названия факультета
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
В ОБСЕ отметили ксенофобскую предвыборную риторику Дуды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:42Саммит АТЭС в 2021 году будет виртуальным
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
Лента новостейМолния