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Семь бригад московских врачей вернулись домой из регионов
Семь бригад московских врачей, отправившиеся в регионы для борьбы с COVID-19, вернулись домой, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:14
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Семь бригад московских врачей вернулись домой из регионов

16:14 29.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Семь бригад московских врачей, отправившиеся в регионы для борьбы с COVID-19, вернулись домой, сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в понедельник.
"Порядка 60 московских медиков, отправившихся по поручению (мэра Москвы) Сергея Собянина в регионы России для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом, возвращаются в Москву. Столичные специалисты две недели работали в Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Дагестане, Забайкальском крае, на Камчатке, во Владимире и Пскове. Вернувшиеся бригады посетили 62 медицинские организации в 27 населенных пунктах России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что московским врачам удалось осмотреть и проконсультировать более 2,2 тысячи пациентов. По инициативе столичных медиков 57 пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии были транспортированы из отдаленных населенных пунктов в крупные COVID-центры, четверо из них – с привлечением санитарной авиации. В Псков, Ямало-Ненецкий округ и на Камчатку уже прибыли новые медицинские бригады из Москвы.
"Всего с конца мая в регионы было направлено 17 бригад - более 130 московских медиков. В общей сложности за месяц врачи осмотрели 5,2 тысячи пациентов России. В составе каждой мультидисциплинарной бригады, направляемой в регионы, работают пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, хирурги, реанимационные медсестры и другие специалисты с опытом перепрофилирования стационаров для лечения коронавируса", - уточняется в материале.
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Ранее для помощи в регионы был доставлен медицинский груз, в составе которого 18,5 миллиона медицинских масок, 750 тысяч респираторов, 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора, 40 тысяч пар многоразовых очков, 325 тысяч экспресс-тестов на коронавирус и другое медицинское оборудование. Кроме того, в регионы был направлен запас медикаментов в количестве более 280 тысяч упаковок. Такая помощь регионам продолжится в дальнейшем.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваВладимирЗабайкальский крайОбщество
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