Лавров и премьер Эфиопии обсудили ситуацию с ГЭС "Возрождение"

Лавров подтвердил неизменность позиции РФ о необходимости поиска взаимоприемлемых развязок через диалог Эфиопии, Египта и Судана с учетом интересов каждой из сторон и при неукоснительном соблюдении норм международного права.

В ходе беседы стороны также выразили заинтересованность в возобновлении, как только будут сняты ограничения из-за COVID-19, деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проектов в энергетике, образовании и военно-технического взаимодействия.