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Лавров и премьер Эфиопии обсудили ситуацию с ГЭС "Возрождение"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом подчеркнул важность встречи, на которой был... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:14
сергей лавров
судан
египет
эфиопия
в мире
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сергей лавров, судан, египет, эфиопия, в мире

Лавров и премьер Эфиопии обсудили ситуацию с ГЭС "Возрождение"

16:14 29.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом подчеркнул важность встречи, на которой был выработан формат трехстороннего взаимодействия по ГЭС "Возрождение", сообщил МИД РФ.
Ранее пресс-секретарь президента Египта Бассам Рады заявил, что Эфиопия, Египет и Судан договорились в ходе переговоров о создании технического комитета для выработки итогового документа по эфиопской плотине "Возрождение". Аддис-Абеба обязалась не начинать заполнение плотины без такого документа. В переговорах участвовали также представители Афросоюза.
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"Было подчеркнуто важное значение состоявшегося в режиме видеоконференции 26 июня под председательством президента ЮАР (Сирила - ред.) Рамафозы расширенного заседания бюро Ассамблеи глав государств и правительств Африканского союза с участием Абийя Ахмеда, президента Египта (Абдель Фаттаха ас - ред.) Сиси и премьер-министра Судана (Абдаллы - ред.) Хамдука, по итогам которого выработан формат трехстороннего взаимодействия для окончательного согласования общеприемлемой договоренности по ГЭС "Возрождение", - говорится в сообщении МИД РФ.
Лавров подтвердил неизменность позиции РФ о необходимости поиска взаимоприемлемых развязок через диалог Эфиопии, Египта и Судана с учетом интересов каждой из сторон и при неукоснительном соблюдении норм международного права.
В ходе беседы стороны также выразили заинтересованность в возобновлении, как только будут сняты ограничения из-за COVID-19, деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, проектов в энергетике, образовании и военно-технического взаимодействия.
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Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. С начала стройки три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.
По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 74%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
20 июня, 01:11
Египет просит СБ ООН вмешаться в ход переговоров по эфиопской плотине
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Сергей ЛавровСуданЕгипетЭфиопияВ мире
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