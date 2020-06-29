https://ria.ru/20200629/1573635521.html
Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Сенатор Алексей Пушков ответил на слова экс-помощницы госсекретаря Виктории Нуланд, которая посоветовала России следовать примеру Украины. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T16:02
2020-06-29T17:19
россия
ситуация на украине
восточная европа
виктория нуланд
алексей пушков
сша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573523638.html
https://ria.ru/20200626/1573484057.html
Рома М
Россия должна помочь сша пойти украинским путем. Должны быть брошены все силы!))
324
Сергей К
Они там едят мыло на постоянной основе, по ходу дела. Серьёзно предложить стране лишиться суверенитета, уничтожить демократию, права человека, взрастить фашизм, переписать историю, уничтожить промышленность и экономику, обнищать граждан - это нужно совсем мозгов не иметь. Предложить полную противоположность тому, что сейчас есть. : /
256
34
россия
восточная европа
сша
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:244:3072:1971_1400x0_80_0_0_9a1b444f507e42867ff0aedd0d7fdf8d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация на украине, восточная европа, виктория нуланд, алексей пушков, сша, украина, в мире