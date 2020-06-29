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Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
Сенатор Алексей Пушков ответил на слова экс-помощницы госсекретаря Виктории Нуланд, которая посоветовала России следовать примеру Украины. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:19
россия
ситуация на украине
восточная европа
виктория нуланд
алексей пушков
сша
украина
в мире
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Россия должна помочь сша пойти украинским путем. Должны быть брошены все силы!))
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Они там едят мыло на постоянной основе, по ходу дела. Серьёзно предложить стране лишиться суверенитета, уничтожить демократию, права человека, взрастить фашизм, переписать историю, уничтожить промышленность и экономику, обнищать граждан - это нужно совсем мозгов не иметь. Предложить полную противоположность тому, что сейчас есть. : /
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россия
восточная европа
сша
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ситуация на украине, восточная европа, виктория нуланд, алексей пушков, сша, украина, в мире

Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"

16:02 29.06.2020 (обновлено: 17:19 29.06.2020)
35399
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков ответил на слова экс-помощницы госсекретаря Виктории Нуланд, которая посоветовала России следовать примеру Украины.
Ранее дипломат заявила, что лучший сценарий для Москвы — пойти "украинским путем", чтобы стать "демократичным и более свободным государством".
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"Ничего более безумного и несуразного она придумать не могла", — написал Пушков в Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что стараниями американских политиков и самой Нуланд Украина стала главным "больным человеком" Восточной Европы и рухнула в социально-экономическую яму. Сенатор добавил, что для России "украинский путь" — это самоуничтожение и возвращение в 1990-е годы.
По словам Пушкова, экс-помощница госсекретаря не понимает, о чем говорит, а ее советы вызывают только отторжение.
"Они едва скрывают мечту американских либералов о гибели России как суверенного государства", — резюмировал политик.
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Обсудить 34
РоссияСитуация на УкраинеВосточная ЕвропаВиктория НуландАлексей ПушковСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Россия должна помочь сша пойти украинским путем. Должны быть брошены все силы!))
29 июня, 16:17
Рома М
295260002
Они там едят мыло на постоянной основе, по ходу дела. Серьёзно предложить стране лишиться суверенитета, уничтожить демократию, права человека, взрастить фашизм, переписать историю, уничтожить промышленность и экономику, обнищать граждан - это нужно совсем мозгов не иметь. Предложить полную противоположность тому, что сейчас есть. : /
29 июня, 16:33
СКСергей К
24851002
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