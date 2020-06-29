В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева

"Для безопасности посетителей, с учетом ограничений, которые действуют в Москве, организаторами будут приняты меры предосторожности. 2 июля с 10:00 и до окончания онлайн-концерта будет ограничен проход на Большой луг и дорожки к нему от Гастрономического центра и Заповедного посольства, Большой и Малый амфитеатры и подходы к ним от Китайгородского проезда и с улицы Варварка, а также ландшафты под Стеклянной корой. Проход на эту территорию будет ограничен и 1 июля с 10:00 на время проведения монтажных работ и репетиции. Попасть в парк можно будет со стороны Москворецкой набережной и от Васильевского спуска, а также с улицы Варварка через Патриаршее подворье", - говорится в сообщении.