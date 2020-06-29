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В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
Вход в парк "Зарядье" в Москве ограничат 1 и 2 июля из-за проведения онлайн-концерта Дениса Мацуева, сообщает пресс-служба парка. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:55
культура
зарядье
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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зарядье, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), хибла герзмава, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), денис мацуев, юрий башмет, москва, общество

В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева

15:55 29.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отдыхающие в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Вход в парк "Зарядье" в Москве ограничат 1 и 2 июля из-за проведения онлайн-концерта Дениса Мацуева, сообщает пресс-служба парка.
Онлайн-концерт, приуроченный к 45-летию пианиста Дениса Мацуева, пройдет на сцене Большого амфитеатра в "Зарядье" 2 июля без зрителей и будет транслироваться в прямом эфире. В честь дня рождения Мацуев исполнит не только классические произведения, прославившие его во всем мире, но и джазовые стандарты. В концерте примут участие друзья музыканта, в частности, Юрий Башмет и Хибла Герзмава.
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"Для безопасности посетителей, с учетом ограничений, которые действуют в Москве, организаторами будут приняты меры предосторожности. 2 июля с 10:00 и до окончания онлайн-концерта будет ограничен проход на Большой луг и дорожки к нему от Гастрономического центра и Заповедного посольства, Большой и Малый амфитеатры и подходы к ним от Китайгородского проезда и с улицы Варварка, а также ландшафты под Стеклянной корой. Проход на эту территорию будет ограничен и 1 июля с 10:00 на время проведения монтажных работ и репетиции. Попасть в парк можно будет со стороны Москворецкой набережной и от Васильевского спуска, а также с улицы Варварка через Патриаршее подворье", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время съемок будут соблюдены все меры, рекомендуемые Роспотребнадзором. Будет ограничен доступ на съемочную площадку, на сцене одновременно смогут находиться не более 10 человек. Учитывая, что площадь сцены Большого амфитеатра составляет 503,7 квадратных метра, требования режима социального дистанцирования будут соблюдены.
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"Территорию будут патрулировать сотрудники Росгвардии и сотрудники парка, которые проинформируют посетителей об ограничениях на время онлайн-концерта. Изображение и звук в парке транслироваться не будут. Выступление участников концерта можно будет посмотреть только в онлайн-кинотеатре ivi - трансляция будет доступна на любых устройствах с выходом в интернет", - уточняется в материале.
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КультураЗарядьеФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Хибла ГерзмаваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Денис МацуевЮрий БашметМоскваОбщество
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