Токаев поручил увеличить число инфекционных коек в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на 50% увеличить количество инфекционных коек для лечения больных с коронавирусом , сообщила пресс-служба лидера республики.

На сайте президента Казахстана отмечается, что в понедельник Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.

"Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - сказал Токаев, его слова приводит пресс-служба.

Президент особо отметил важность проводимой информационной работы госорганов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу. Токаев поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания.

"Почему нельзя на телеканалах организовать ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение по лекарствам, по их приему", - подчеркнул Токаев.

В Казахстане подтверждены более 21,3 тысячи случаев коронавируса, более 13 тысяч пациентов выздоровели, зарегистрированы 183 летальных случая. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 16,6 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.