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Распространение нового коронавируса
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Токаев поручил увеличить число инфекционных коек в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на 50% увеличить количество инфекционных коек для лечения больных с коронавирусом, сообщила пресс-служба лидера РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
коронавирусы
здоровье - общество
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казахстан
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

Токаев поручил увеличить число инфекционных коек в Казахстане

15:50 29.06.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил на 50% увеличить количество инфекционных коек для лечения больных с коронавирусом, сообщила пресс-служба лидера республики.
На сайте президента Казахстана отмечается, что в понедельник Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции.
"Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - сказал Токаев, его слова приводит пресс-служба.
Президент особо отметил важность проводимой информационной работы госорганов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу. Токаев поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания.
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"Почему нельзя на телеканалах организовать ежедневные передачи с консультациями врачей в прямом эфире, с прямыми вопросами и ответами? Необходимо довести до граждан протоколы, алгоритмы лечения. Дать разъяснение по лекарствам, по их приему", - подчеркнул Токаев.
В Казахстане подтверждены более 21,3 тысячи случаев коронавируса, более 13 тысяч пациентов выздоровели, зарегистрированы 183 летальных случая. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 16,6 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
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