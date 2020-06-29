Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина

АЛМА-АТА, 29 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране, сообщила пресс-служба главы республики.

Предлагается ввести режим, аналогичный тому, который действовал в марте-мае.

Токаев ожидает доклад комиссии под руководством премьера Аскара Мамина через два дня.

Президент назвал режим каратинных мер эффективным, однако признал, что его отмена была ошибкой. Это привело к тому, что с 11 мая выявили в семь раз больше больных коронавирусом.

"Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения", — утверждает глава государства.

По его мнению, межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей, а Минздрав не смог координировать центральные и местные органы власти. Кроме того, несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах.

Коронавирус в Казахстане

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим ЧП из-за пандемии. Позднее власти стали поэтапно отменять ограничения, однако из-за роста распространения инфекции в нескольких регионах их возобновили.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек умерли.