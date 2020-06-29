https://ria.ru/20200629/1573634225.html
Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:45
2020-06-29T17:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аскар мамин
касым-жомарт токаев
коронавирусы
здоровье - общество
воз
казахстан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, аскар мамин, касым-жомарт токаев, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире
АЛМА-АТА, 29 июн — РИА Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом
проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране, сообщила пресс-служба главы республики.
Предлагается ввести режим, аналогичный тому, который действовал в марте-мае.
Токаев ожидает доклад комиссии под руководством премьера Аскара Мамина через два дня.
Президент назвал режим каратинных мер эффективным, однако признал, что его отмена была ошибкой. Это привело к тому, что с 11 мая выявили в семь раз больше больных коронавирусом.
"Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения", — утверждает глава государства.
По его мнению, межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей, а Минздрав не смог координировать центральные и местные органы власти. Кроме того, несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах.
Коронавирус в Казахстане
С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим ЧП из-за пандемии. Позднее власти стали поэтапно отменять ограничения, однако из-за роста распространения инфекции в нескольких регионах их возобновили.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.