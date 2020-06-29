Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573634225.html
Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T17:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аскар мамин
касым-жомарт токаев
коронавирусы
здоровье - общество
воз
казахстан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1400x0_80_0_0_9371f5d009bd7f7443c32d4231a1c788.jpg
1
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_0:58:2996:1743_1400x0_80_0_0_9371f5d009bd7f7443c32d4231a1c788.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_121:0:2852:2048_1400x0_80_0_0_ac6e17039d63d7cd7e1beb1eab52b140.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156252/75/1562527574_462:0:2510:2048_1400x0_80_0_0_b5d95547139ad434b17949edf2e4ad1b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, аскар мамин, касым-жомарт токаев, коронавирусы, здоровье - общество, воз, казахстан, в мире

Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина

15:45 29.06.2020 (обновлено: 17:35 29.06.2020)
11309
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
АЛМА-АТА, 29 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране, сообщила пресс-служба главы республики.
Предлагается ввести режим, аналогичный тому, который действовал в марте-мае.
Токаев ожидает доклад комиссии под руководством премьера Аскара Мамина через два дня.
Президент назвал режим каратинных мер эффективным, однако признал, что его отмена была ошибкой. Это привело к тому, что с 11 мая выявили в семь раз больше больных коронавирусом.
"Во многом это связано с недостатками в работе ряда государственных органов. Надо отметить, что система госуправления на центральном и местном уровне не подготовилась к эффективному функционированию вне режима чрезвычайного положения", — утверждает глава государства.
По его мнению, межведомственная комиссия не справилась с поставленной перед ней задачей, а Минздрав не смог координировать центральные и местные органы власти. Кроме того, несвоевременные и малоэффективные меры на местах привели к распространению вируса в трудовых коллективах, на системообразующих производствах.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса

Коронавирус в Казахстане

С 16 марта по 11 мая в Казахстане действовал режим ЧП из-за пандемии. Позднее власти стали поэтапно отменять ограничения, однако из-за роста распространения инфекции в нескольких регионах их возобновили.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
18428223
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аскар МаминКасым-Жомарт ТокаевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗКазахстанВ мире
Рекомендуем
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Военнослужащие запаса, призванные для прохождения военных сборов
Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Истребитель СУ-27
Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
Танк Т-34-85 на российско-казахстанской границе в железнодорожном пункте пропуска Карталы
В Москве выставили на продажу Т-34
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Жилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
"Я хотел даже с балкона прыгать": взрыв газа в жилом доме в Москве
Пациента на каталке доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Эксперт: стратегия дискредитации голосования терпит фиаско
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Телеведущая Виктория Боня
Боня получила МРОТ, раздачу которого ранее критиковала
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников назвал эффективный метод бросить курить
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Евросоюз продлил экономические санкции против России
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, созданного на базе ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Побывавший в "красной зоне" врач рассказал о странностях коронавируса
Главврач ГКБ имени Жадкевича Александр Мясников
Доктор Мясников рассказал, как питаться в жару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:35В Новосибирске нашли мужчин, запихавших человека в багажник машины
06:25На Дальнем Востоке нашли места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах
06:23В Сирии российские военные проголосовали по поправкам в Конституцию
06:17Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
06:15На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
06:07В Якутии перестает действовать особый противопожарный режим
06:06Norwegian Air отменила заказ на 97 самолетов Boeing
06:03В Приморье умерли еще два пациента с коронавирусом
06:03В Аризоне вернули ограничения по коронавирусу
06:01В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
06:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 220 тысяч человек
05:50В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
05:49Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
05:47В России около 20 тысяч детских лагерей прошли санитарную экспертизу
05:36"Росатом" выведет из эксплуатации установку для получения плутония У-5
05:28СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
05:23Зеленский может стать последним президентом Украины, заявили в Раде
05:22Исследование показало выручку фитнес-клубов в Москве после открытия
05:20Трамп ретвитнул видео с парой, направившей оружие на протестующих
05:15В Японии более 70 тысячам человек рекомендовано готовиться к эвакуации
Лента новостейМолния