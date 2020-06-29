https://ria.ru/20200629/1573633534.html
Всероссийский селектор с организаторами ЕГЭ пройдет 30 июня
Всероссийский селектор с организаторами ЕГЭ пройдет во вторник, 30 января, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:37
2020-06-29T15:39
социальный навигатор
сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
татьяна голикова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200629/1573625531.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569676442_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_4ad0931828642d789148e6dd93fb6ae8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество