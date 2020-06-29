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Всероссийский селектор с организаторами ЕГЭ пройдет 30 июня
Всероссийский селектор с организаторами ЕГЭ пройдет во вторник, 30 января, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:39
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сергей кравцов
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, татьяна голикова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество, общество

Всероссийский селектор с организаторами ЕГЭ пройдет 30 июня

15:37 29.06.2020 (обновлено: 15:39 29.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Всероссийский селектор с организаторами ЕГЭ пройдет во вторник, 30 января, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Завтра также пройдет всероссийский селектор с организаторами Единого государственного экзамена, руководителями пунктами проведения экзамена", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что 620,5 тысячи из 710 тысяч выпускников 2020 года будут сдавать ЕГЭ, Роспотребнадзору поручено еженедельно докладывать в правительство о подготовке субъектов к экзамену.
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