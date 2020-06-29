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Международная конференция по образованию во время пандемии пройдет 8 июля
Министерство просвещения РФ планирует провести Международную конференцию по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса 8 июля, сообщил глава... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:40
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Международная конференция по образованию во время пандемии пройдет 8 июля

15:13 29.06.2020 (обновлено: 15:40 29.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Министерство просвещения РФ планирует провести Международную конференцию по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса 8 июля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
"Мы создали уникальную онлайн-платформу, интегрирующую и формат телевидения, и формат электронного обучения, и обычные учебники традиционные. Такого в мире практически нет. Единственное, Сингапур также был приведен в пример, и наша страна. Поэтому в целом наш опыт очень интересен другим странам, мы его еще будем анализировать, и я уверен, что он пригодится для других стран. И мы планируем 8 июля еще провести тоже международную конференцию", - рассказал министр в эфире "России 24".
Опыт России в организации обучения в условиях пандемии, как добавил Кравцов, интересен другим странам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСоциальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей КравцовКоронавирусыСергей КравцовСингапур (страна)Образование - ОбществоОбщество
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