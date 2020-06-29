https://ria.ru/20200629/1573631008.html
Международная конференция по образованию во время пандемии пройдет 8 июля
Министерство просвещения РФ планирует провести Международную конференцию по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса 8 июля, сообщил глава... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:13
2020-06-29T15:40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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