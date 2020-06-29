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75 лет Великой Победы
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Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:17
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
тверская область
александр лукашенко
владимир путин
ржев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
великая отечественная война (1941-1945), тверская область, александр лукашенко, владимир путин, ржев, общество

Путин и Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала

15:09 29.06.2020 (обновлено: 15:17 29.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня примут участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба Кремля.
"Тридцатого июня президент Российской Федерации Владимир Путин совместно с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко примет участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату", - говорится в сообщении.
Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны, обратившиеся в Комитет Союзного государства и поисковиков Российского военно-исторического общества (РВИО) с просьбой увековечить память своих боевых товарищей к 75-летию Победы. По итогам открытого международного конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина - 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведенная на 10-метровом насыпном кургане. Реализация проекта осуществлялась РВИО при поддержке Союзного государства, Минкультуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Тверская областьАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинРжевОбщество
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