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Жильцов из пострадавших при взрыве квартир в Москве разместят в гостинице
Жильцы пострадавших при пожаре квартир в северо-восточном административном округе Москвы будут временно расселены в гостинице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:50
взрыв газа на северо-востоке москвы
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв газа на северо-востоке москвы, москва, происшествия

Жильцов из пострадавших при взрыве квартир в Москве разместят в гостинице

15:04 29.06.2020 (обновлено: 15:50 29.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по МосквеНа месте пожара на улице Проходчиков в Москве
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Жильцы пострадавших при пожаре квартир в северо-восточном административном округе Москвы будут временно расселены в гостинице, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры.
Ранее четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после хлопка газа в доме на улице Проходчиков. В 14.03 пожар локализовали на 150 квадратных метрах. По данным СК, в пожаре - трое пострадавших.
"Для жильцов пострадавших квартир будет организованно временное расселение. Предварительно планируется предоставить размещение в гостинице "Турист", - рассказали в пресс-службе.
"Я хотел даже с балкона прыгать": взрыв газа в жилом доме в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков произошел хлопок газа, загорелись четыре квартиры.

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
1 из 7

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков произошел хлопок газа, загорелись четыре квартиры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

Жилой дом на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
2 из 7

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

Спецтранспорт на северо-востоке Москвы, где в жилом доме произошел хлопок газа
3 из 7

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
4 из 7

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
5 из 7

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
6 из 7

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
© Фото : ГУ МЧС России по Москве

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
7 из 7

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
1 из 7

В пятиэтажном доме по улице Проходчиков произошел хлопок газа, загорелись четыре квартиры.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 7

"Я слышал взрыв. Взрыв очень сильный. Громкий хлопок был: стекла вылетели", — рассказал жилец пострадавшего дома.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 7

По словам очевидца, он сразу вызвал пожарных и скорую.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 7

"Пожар случился на третьем этаже, а я на четвертом живу… Я хотел даже с балкона прыгать. Хорошо, пожарные приехали, мне маску надели и вывели", — добавил очевидец.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
5 из 7

С места ЧП спасены 17 человек, трое из них госпитализированы.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 7

В результате взрыва повреждены межквартирные перегородки, внешние несущие стены и межэтажные перекрытия не пострадали.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
7 из 7

Московские следователи организовали проверку после хлопка газа и пожара в жилом доме.

© Фото : ГУ МЧС России по Москве
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Взрыв газа на северо-востоке МосквыМоскваПроисшествия
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