ТИК обратилась в полицию после информации о двойном голосовании москвича

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Территориальная комиссия в Территориальная комиссия в Москве направила в правоохранительные органы обращение для проверки информации о попытке двойного голосования блогера Павлова , в случае подтверждения все бюллетени будут признаны недействительными, сообщил РИА Новости официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов

Он подчеркнул, что сейф-пакет бюллетеней, в том числе с бюллетенем блогера, опечатан.

Ранее на сайте радиостанции " Говорит Москва " появилась информация о том, что москвич якобы мог проголосовать по поправкам дважды - в Москве и в Подмосковье , потому что, как отмечалось в публикации, члены наблюдательной комиссии проигнорировали факт снятия его с учёта по месту жительства.

"Факт голосования Павлова на избирательном участке № 1348 подтвердился. При обращении к члену участковой комиссии гражданин Павлов предъявил страницу паспорта с отметкой о регистрации по адресу: Волгоградский проспект, дом 113, корпус 3. В 2019 году Павлов был снят с регистрации по данному адресу", - сказал Асафов.

Он уточнил, что паспорт был предъявлен без передачи в руки члену участковой комиссии. Иные страницы с отметками о регистрации он не предоставлял.

Асафов подчеркнул, что данный адрес входит в границы избирательного участка. "Членом участковой комиссии не была проведена должным образом проверка представленных сведений, в результате сведения о Павлове были включены в дополнительные листы списка участников голосования. Ему был выдан бюллетень", - пояснил он.

Кроме того, представитель штаба уточнил, что решение о наказании члена комиссии, допустившего невыполнение порядка, будет принято территориальной избирательной комиссией района Кузьминки.

"В настоящее время сейф-пакет, в котором содержатся бюллетени проголосовавших 25 июня на избирательном участке участников голосования опечатан. В отношении этих бюллетеней участковой комиссией избирательного участка № 1348 будет принято решение о признании их недействительными в случае подтверждения факта двойного голосования", - добавил собеседник. Помимо этого, соответствующий запрос будет направлен в участковую комиссию № 1142 Московской области.