Министр финансов Ливана уходит в отставку

"Министр финансов Алан Бифани выступит на пресс-конференции сегодня вечером в 16.00 (совпадает с мск) для объявления о своей отставке и расскажет о причинах такого решения", - сообщает телеканал.

Бифани сообщил телеканалу, что отставка связана с его несогласием со стратегией правительства и выбранным путем решения кризиса. "Путь, по которому мы идем, безрассуден. Люди скоро дойдут до ручки", - сказал он.

Министр опроверг информацию о том, что его отставка связана с угрозами в его адрес от лидера одной из местных партий, у которого на счетах в банках заморожены миллионы долларов.