Министр финансов Ливана уходит в отставку

БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости. Министр финансов Ливана Алан Бифани в понедельник вечером объявит о своей отставке, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид.
"Министр финансов Алан Бифани выступит на пресс-конференции сегодня вечером в 16.00 (совпадает с мск) для объявления о своей отставке и расскажет о причинах такого решения", - сообщает телеканал.
Бифани сообщил телеканалу, что отставка связана с его несогласием со стратегией правительства и выбранным путем решения кризиса. "Путь, по которому мы идем, безрассуден. Люди скоро дойдут до ручки", - сказал он.
Министр опроверг информацию о том, что его отставка связана с угрозами в его адрес от лидера одной из местных партий, у которого на счетах в банках заморожены миллионы долларов.
Ранее глава партии "Таухид эль-Араби" Виам Ваххаб написал на своей странице в Twitter, что министр Бифани получил на свой Whatsapp сообщения с грозами от лидера одной из партий, чьи деньги заморожены на банковских счетах, которые предназначались представителям конфессии, которую представляет партия.