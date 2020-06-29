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Министр финансов Ливана уходит в отставку
Министр финансов Ливана Алан Бифани в понедельник вечером объявит о своей отставке, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:36
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Министр финансов Ливана уходит в отставку

14:36 29.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСитуация в Бейруте в связи с коронавирусом
Ситуация в Бейруте в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 29 июн - РИА Новости. Министр финансов Ливана Алан Бифани в понедельник вечером объявит о своей отставке, сообщает ливанский телеканал Аль-Джадид.
"Министр финансов Алан Бифани выступит на пресс-конференции сегодня вечером в 16.00 (совпадает с мск) для объявления о своей отставке и расскажет о причинах такого решения", - сообщает телеканал.
Бифани сообщил телеканалу, что отставка связана с его несогласием со стратегией правительства и выбранным путем решения кризиса. "Путь, по которому мы идем, безрассуден. Люди скоро дойдут до ручки", - сказал он.
Министр опроверг информацию о том, что его отставка связана с угрозами в его адрес от лидера одной из местных партий, у которого на счетах в банках заморожены миллионы долларов.
Флаг Ливана
Вчера, 16:18
МИД Ливана вызвал посла США после ее критики движения "Хезболлах"
Ранее глава партии "Таухид эль-Араби" Виам Ваххаб написал на своей странице в Twitter, что министр Бифани получил на свой Whatsapp сообщения с грозами от лидера одной из партий, чьи деньги заморожены на банковских счетах, которые предназначались представителям конфессии, которую представляет партия.
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