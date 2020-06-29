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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573627654.html
Число проголосовавших онлайн по Конституции превысило миллион человек
Число проголосовавших онлайн по поправке в Конституцию РФ превысило 1 миллион человек, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:54
александр асафов
илья массух
владимир путин
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620896_0:0:3261:1835_1400x0_80_0_0_57d1e987c36af86174a3f710280e0b00.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр асафов, илья массух, владимир путин, москва, нижегородская область, россия, конституция рф, политика

Число проголосовавших онлайн по Конституции превысило миллион человек

14:34 29.06.2020 (обновлено: 14:54 29.06.2020)
276
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число проголосовавших онлайн по поправке в Конституцию РФ превысило 1 миллион человек, сообщил журналистам руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"У нас по дистанционному электронному голосованию мы перевалили 1 миллион человек", - сообщил Массух.
Официальный представитель штаба Александр Асафов добавил, что по Москве на 14.00 выдано более 886 тысяч бюллетеней, более 873 тысяч москвичей проголосовали.
Согласно данным штаба, днем в понедельник в Москве и Нижегородской области приняли участие в электронном голосовании свыше 1 миллиона 12 тысяч человек. Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек. Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ превысила 85%.
Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

Пожилая женщина во время голосования в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

Голосование в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

Избиратели на избирательном участке №79 в городской библиотеке имени В. Г. Распутина города Дивногорска Красноярского края, где проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Новосибирске по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Новосибирске
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

Женщина опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке №1409 на придомовой территории в Екатеринбурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В информационном центре ЦИК России.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр АсафовИлья МассухВладимир ПутинМоскваНижегородская областьРоссияКонституция РФПолитика
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