В Госдуме оценили практику голосования в течение нескольких дней

В беседе с РИА Новости Вяткин напомнил, что процедура проведения голосования в течение нескольких дней касается только всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, порядок которого регулируется отдельным законом.

По его словам, для внедрения подобной практики изменения, в первую очередь, потребуются в федеральный закон №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также законы "О выборах депутатов Государственной думы", "О выборах президента Российской Федерации" и так далее, поскольку по действующему законодательству в РФ установлен Единый день голосования, и это один день.