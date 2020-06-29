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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Госдуме оценили практику голосования в течение нескольких дней
Расширение практики голосования в течение нескольких дней и на выборы технически возможно, но потребует серьезных изменений в соответствующее законодательство... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:34
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий вяткин
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
общество
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дмитрий вяткин, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, общество

В Госдуме оценили практику голосования в течение нескольких дней

14:34 29.06.2020
27
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Расширение практики голосования в течение нескольких дней и на выборы технически возможно, но потребует серьезных изменений в соответствующее законодательство РФ, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила подумать о том, чтобы распространить практику голосования в течение нескольких дней и на выборы тоже.
В беседе с РИА Новости Вяткин напомнил, что процедура проведения голосования в течение нескольких дней касается только всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, порядок которого регулируется отдельным законом.
"Во всех остальных случаях для внедрения практики проведения голосования в течение нескольких дней совершенно очевидно, что нужно серьезнейшим образом менять законодательство", - отметил парламентарий.
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По его словам, для внедрения подобной практики изменения, в первую очередь, потребуются в федеральный закон №67 "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", а также законы "О выборах депутатов Государственной думы", "О выборах президента Российской Федерации" и так далее, поскольку по действующему законодательству в РФ установлен Единый день голосования, и это один день.
"Технически это возможно, но для внедрения этой практики потребуется серьезнейшим образом изменять законодательство", - добавил парламентарий.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий ВяткинВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
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