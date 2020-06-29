Прокуратура начала проверку после взрыва газа на северо-востоке Москвы

На месте пожара на улице Проходчиков в Москве

© Фото : ГУ МЧС России по Москве На месте пожара на улице Проходчиков в Москве

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Москвы начала проверку по факту взрыва и пожара, произошедшего в жилом доме на улице Проходчиков, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.

Ранее сообщалось, что четыре квартиры загорелись на третьем этаже на площади порядка 70 квадратных метров после взрыва газа в доме на улице Проходчиков. В 14:03 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС

"Прокуратура Москвы организовала проверку по факту хлопка и пожара, произошедшего в жилом доме на улице Проходчиков. Сведения о пострадавших уточняются. По предварительным данным, повреждено имущество. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего", - сказала Нефедова.

По ее словам, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и обеспечения безопасности газового оборудования.