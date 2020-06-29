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Ленинградский зоопарк открылся для посетителей
Ленинградский зоопарк вновь открылся для посетителей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:27
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353
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Ленинградский зоопарк открылся для посетителей

14:27 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВход в Ленинградский зоопарк
Вход в Ленинградский зоопарк
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ленинградский зоопарк вновь открылся для посетителей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Сегодня мы открылись для посетителей", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, больше всех по гостям скучали белая медведица Хаарчаана и приматы.
Ка сообщается на сайте зоопарка, вход на территорию зоопарка разрешен в масках и перчатках. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Для их удобства нанесена специальная разметка на территории зоопарка. Вход на территорию осуществляется только через центральный вход, выход - через павильон "Экзотариум".
Ленинградский зоопарк был закрыт с марта после введения в Петербурге ограничений, связанных с распространением инфекции коронавируса. В соответствии с постановлением городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов, с 29 июня в Петербурге открывается зоопарк, с 28 июня разрешено посещение парков, садов и скверов.
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Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
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