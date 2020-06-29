Ленинградский зоопарк открылся для посетителей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Ленинградский зоопарк вновь открылся для посетителей в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

"Сегодня мы открылись для посетителей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, больше всех по гостям скучали белая медведица Хаарчаана и приматы.

Ка сообщается на сайте зоопарка, вход на территорию зоопарка разрешен в масках и перчатках. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Для их удобства нанесена специальная разметка на территории зоопарка. Вход на территорию осуществляется только через центральный вход, выход - через павильон "Экзотариум".

Ленинградский зоопарк был закрыт с марта после введения в Петербурге ограничений, связанных с распространением инфекции коронавируса . В соответствии с постановлением городского правительства, которое подписал губернатор Александр Беглов , с 29 июня в Петербурге открывается зоопарк, с 28 июня разрешено посещение парков, садов и скверов.

Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга , напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София . Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.