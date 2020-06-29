Совфед обсудит с ЦИК и ОП практику голосования в течение нескольких дней

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Совете Федерации обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить такую возможность, отметив, что проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в конституцию позволило обеспечить удобство граждан и соблюсти санитарно-эпидемиологические требования.
"Да, обязательно пройдёт (обсуждение такой возможности в конституционном комитете Совета Федерации - ред.), мы пригласим и ЦИК, и представителей избирательных комиссий регионов, и Общественную палату", - сказал Клишас.
По его словам, будет обсуждаться возможность введения формата голосования в течение нескольких дней с учетом практики общероссийского голосования по поправкам в конституцию.