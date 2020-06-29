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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573626612.html
Совфед обсудит с ЦИК и ОП практику голосования в течение нескольких дней
В Совете Федерации обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы, сообщил РИА... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:36
голосование по поправкам в конституцию
россия
андрей клишас
общественная палата рф
цик рф
совет федерации рф
политика
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353
60
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россия, андрей клишас, общественная палата рф, цик рф, совет федерации рф, политика

Совфед обсудит с ЦИК и ОП практику голосования в течение нескольких дней

14:17 29.06.2020 (обновлено: 14:36 29.06.2020)
140
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Совете Федерации обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила обсудить такую возможность, отметив, что проведение голосования в течение нескольких дней по поправкам в конституцию позволило обеспечить удобство граждан и соблюсти санитарно-эпидемиологические требования.
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"Да, обязательно пройдёт (обсуждение такой возможности в конституционном комитете Совета Федерации - ред.), мы пригласим и ЦИК, и представителей избирательных комиссий регионов, и Общественную палату", - сказал Клишас.
По его словам, будет обсуждаться возможность введения формата голосования в течение нескольких дней с учетом практики общероссийского голосования по поправкам в конституцию.
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Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасОбщественная палата РФЦИК РФСовет Федерации РФПолитика
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