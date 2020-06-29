Совфед обсудит с ЦИК и ОП практику голосования в течение нескольких дней

Матвиенко: решение о голосовании в течение нескольких дней себя оправдало

Матвиенко: решение о голосовании в течение нескольких дней себя оправдало

"Да, обязательно пройдёт (обсуждение такой возможности в конституционном комитете Совета Федерации - ред.), мы пригласим и ЦИК, и представителей избирательных комиссий регионов, и Общественную палату", - сказал Клишас.