В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
"Ограничительные мероприятия в период пандемии, которые действовали в Ульяновской области до 30 июня, продлятся до 15 июля в соответствии с новыми изменениями в указ", - написал Морозов на своей странице в Facebook.
По его словам, ограничения по-прежнему будут действовать для организаций общественного питания и детских лагерей, учреждения дополнительного образования продолжат работу в дистанционном режиме, а детские сады - в формате дежурных групп.
В то же время изменениями в указ введены ряд послаблений для некоторых муниципалитетов. "Кузоватовскому и Карсунскому районам мы разрешили при соблюдении всех требований Роспотребнадзора оказывать услуги общественного питания на открытом воздухе (на летних верандах, террасах) при стационарных объектах, а также запустить работу фитнес-клубов, бассейнов, саун, бань, массажных и СПА-салонов, соляриев", - сообщил губернатор.
В Ульяновской области из-за коронавируса действует режим ограничений, режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий и компаний, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы. Также с 15 июня в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, работают летние веранды кафе, фитнес-центры и бани.
В Ульяновской области выявлено 5674 случая заражения коронавирусом, 2909 человек выздоровели, 36 скончались.
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