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В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:15
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей морозов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область, ульяновск, общество

В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу

14:15 29.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Архивное фото
САМАРА, 29 июн - РИА Новости. Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
"Ограничительные мероприятия в период пандемии, которые действовали в Ульяновской области до 30 июня, продлятся до 15 июля в соответствии с новыми изменениями в указ", - написал Морозов на своей странице в Facebook.
По его словам, ограничения по-прежнему будут действовать для организаций общественного питания и детских лагерей, учреждения дополнительного образования продолжат работу в дистанционном режиме, а детские сады - в формате дежурных групп.
В то же время изменениями в указ введены ряд послаблений для некоторых муниципалитетов. "Кузоватовскому и Карсунскому районам мы разрешили при соблюдении всех требований Роспотребнадзора оказывать услуги общественного питания на открытом воздухе (на летних верандах, террасах) при стационарных объектах, а также запустить работу фитнес-клубов, бассейнов, саун, бань, массажных и СПА-салонов, соляриев", - сообщил губернатор.
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В Ульяновской области из-за коронавируса действует режим ограничений, режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий и компаний, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы. Также с 15 июня в Ульяновске и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора, работают летние веранды кафе, фитнес-центры и бани.
В Ульяновской области выявлено 5674 случая заражения коронавирусом, 2909 человек выздоровели, 36 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей Морозов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьУльяновскОбщество
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