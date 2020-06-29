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Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором вместе с певцом Николаем Басковым и участниками группы "Моральный кодекс", в том числе... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:08
новости культуры
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, шоу-бизнес, сергей мазаев, максим галкин, николай басков, александр серов

Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"

15:08 29.06.2020
1179
© Фото : инстаграм Максима ГалкинаСергей Мазаев, Максим Галкин и Николай Басков
Сергей Мазаев, Максим Галкин и Николай Басков
© Фото : инстаграм Максима Галкина
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин опубликовал в инстаграме видео, на котором вместе с певцом Николаем Басковым и участниками группы "Моральный кодекс", в том числе Сергеем Мазаевым, исполняет хит Александра Серова "Я люблю тебя до слез".
"Спелись", – подписал ролик Галкин.
Музыканты выступили на празднике в загородном коттедже (у кого именно, исполнители не уточнили), расположенном в сосновом лесу. Там же установили сцену и подключили необходимое оборудование. Номер Галкина, Баскова и Мазаева положительно оценили многие пользователи.
"Браво!" – написал композитор Игорь Николаев.
"Тебе браво за стихи", – ответил ему Николай Басков.
"Просим студийную версию", – прокомментировала @katya_acid_rain.
"Молодцы! Супер!" – присоединилась к обсуждению @lora_kucherenko.
"Максим Александрович, очень хорошо поете", – считает @mark.levit98.
Телеведущий Максим Галкин
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КультураНовости культурыШоу-бизнесСергей МазаевМаксим ГалкинНиколай БасковАлександр Серов
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