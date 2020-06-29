https://ria.ru/20200629/1573626216.html
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва газа в жилом доме на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:13
2020-06-29T14:14
взрыв газа на северо-востоке москвы
происшествия
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573626289_0:88:1153:736_1400x0_80_0_0_582e4711d6d0b332586a7da73f48d909.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, взрыв газа на северо-востоке москвы, происшествия