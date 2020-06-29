Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200629/1573626216.html
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва газа в жилом доме на северо-востоке Москвы. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:14
взрыв газа на северо-востоке москвы
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573626289_0:88:1153:736_1400x0_80_0_0_582e4711d6d0b332586a7da73f48d909.png
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573626289_0:88:1153:736_1400x0_80_0_0_582e4711d6d0b332586a7da73f48d909.png
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573626289_78:0:1062:738_1400x0_80_0_0_d42f8c6e7780af2198a0fc9c9e57518c.png
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573626289_201:0:939:738_1400x0_80_0_0_4f5ed65c4c3409676b3fc050634a8bb7.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, взрыв газа на северо-востоке москвы, происшествия

Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве

14:13 29.06.2020 (обновлено: 14:14 29.06.2020)
38834
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва газа в жилом доме на северо-востоке Москвы.
На кадрах видны клубы дыма и открытый огонь.
По данным МЧС, площадь возгорания составляет 70 квадратных метров, горят как минимум четыре квартиры.
61216541633
Обсудить 2
Взрыв газа на северо-востоке МосквыПроисшествия
Рекомендуем
На месте пожара на улице Проходчиков в Москве
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Эксперт: стратегия дискредитации голосования терпит фиаско
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
Американская компания назвала стоимость препарата против COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов запустил второй водовод для снабжения Симферополя
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
Виктор Ющенко
Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис
Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Экран ноутбука с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
Генеральное консульство России в Хайфе, Израиль
В МИД прокомментировали сообщения о трижды проголосовавшей россиянке
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь
Пожар после взрыва газа в Москве
Семь человек пострадали при взрыве газа на северо-востоке Москвы
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
Лента новостейМолния