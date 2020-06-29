Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

"Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики внесла в список системообразующих предприятий страны Российскую государственную цирковую компанию. Компания оказывает решающее влияние на общие условия существования циркового искусства в РФ", - сообщили в пресс-службе, добавив, что доля этого влияния превышает 50% от общего количества субъектов циркового искусства.