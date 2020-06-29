Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200629/1573626190.html
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:12
культура
владимир шемякин
росгосцирк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/98185/17/981851765_0:234:2500:1640_1400x0_80_0_0_87711e830de3c8853cb2c0829c5c4add.jpg
https://ria.ru/20200611/1572817639.html
https://ria.ru/20200624/1573404404.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/98185/17/981851765_0:234:2500:1640_1400x0_80_0_0_87711e830de3c8853cb2c0829c5c4add.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/98185/17/981851765_2:0:2499:1873_1400x0_80_0_0_24e16e5019a47ef88c56e9457f0c0022.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/98185/17/981851765_314:0:2187:1873_1400x0_80_0_0_b78df596f9bce557216efcd824537ffb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир шемякин, росгосцирк

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

14:12 29.06.2020
105
© Фото : Анастасия ТкачЗдание Российской государственной Цирковой Компании (Росгосцирк)
Здание Российской государственной Цирковой Компании (Росгосцирк)
© Фото : Анастасия Ткач
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
"Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики внесла в список системообразующих предприятий страны Российскую государственную цирковую компанию. Компания оказывает решающее влияние на общие условия существования циркового искусства в РФ", - сообщили в пресс-службе, добавив, что доля этого влияния превышает 50% от общего количества субъектов циркового искусства.
Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского в Москве
11 июня, 16:27Распространение нового коронавируса
Большой Московский цирк возобновит репетиции с учетом рекомендаций
Как отметили в пресс-службе, в ведении Росгосцирка находится подавляющее большинство российских цирков, площадка для создания номеров Центр циркового искусства, а также экспериментальная лаборатория для создания аппаратов и реквизита Московский художественно-производственный комбинат.
"Экономика цирковой отрасли очень сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. И включение компании в список системообразующих предприятий, конечно, вселяет в нас оптимизм, так как дает право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Но при всем этом мы понимаем, что новый статус дает компании не только бонусы, но и возлагает на нас груз ответственности за развитие отрасли в целом, за создание благоприятных условий для эволюции циркового искусства и сохранение традиций российского цирка", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина.
Выступление артистов Цирка братьев Запашных
24 июня, 09:53Культура
"Привел фамилию в цирк": 120 лет со дня рождения Михаила Запашного
000032
Обсудить 0
КультураВладимир ШемякинРосгосцирк
Рекомендуем
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Вышинский, которому отказали в онлайн-голосовании, проголосует очно
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию
Андрей Клишас
Совфед обсудит с ЦИК и ОП практику голосования в течение нескольких дней
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В ЦИК оценили поступок блогера, дважды проголосовавшего по поправкам
Николай Подгузов
Подгузова назначили председателем правления Евразийского банка развития
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
В США выявили 38,8 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Вид на Новый Уренгой
Представитель Кадырова в ЯНАО впал в кому
Восход в Белизе
В Белизе рассказали, когда страна откроется для туристов
Пробная сдача Единого государственного экзамена
Рособрнадзор оценил необходимость тестирования на COVID организаторов ЕГЭ
Взрыв газа в жилом доме произошел на улице Проходчиков в Москве. Стоп-кадр видео очевидца
Пожар в жилом доме на северо-востоке Москвы локализовали
Нина Масляева
Прокурор попросил освободить от наказания экс-бухгалтера "Седьмой студии"
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
В Германии ждут решения США по санкциям против "Северного потока — 2"
Взрыв газа на северо-востоке Москвы
Появилось видео с места взрыва в жилом доме в Москве
Космический аппарат Глонасс-М
В Роскосмосе подтвердили замену спутника "Глонасс" на орбите на резервный
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03Эпидемиолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом во время купания
16:02Пушков ответил на предложение для России "пойти по пути Украины"
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
Лента новостейМолния