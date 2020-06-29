МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
"Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики внесла в список системообразующих предприятий страны Российскую государственную цирковую компанию. Компания оказывает решающее влияние на общие условия существования циркового искусства в РФ", - сообщили в пресс-службе, добавив, что доля этого влияния превышает 50% от общего количества субъектов циркового искусства.
Как отметили в пресс-службе, в ведении Росгосцирка находится подавляющее большинство российских цирков, площадка для создания номеров Центр циркового искусства, а также экспериментальная лаборатория для создания аппаратов и реквизита Московский художественно-производственный комбинат.
"Экономика цирковой отрасли очень сильно пострадала из-за пандемии коронавируса. И включение компании в список системообразующих предприятий, конечно, вселяет в нас оптимизм, так как дает право на получение финансовой поддержки из бюджета в приоритетном порядке. Но при всем этом мы понимаем, что новый статус дает компании не только бонусы, но и возлагает на нас груз ответственности за развитие отрасли в целом, за создание благоприятных условий для эволюции циркового искусства и сохранение традиций российского цирка", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора Росгосцирка Владимира Шемякина.