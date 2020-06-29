https://ria.ru/20200629/1573625999.html
Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала за поправки к Конституции РФ, отметив важность социальных изменений - индексации пенсий РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:08
2020-06-29T14:46
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
конституция рф
москва
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627869_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_02b11dd316edf7d5497197808374aef8.jpg
https://ria.ru/20200629/1573624850.html
https://ria.ru/20200627/1573552390.html
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627869_0:0:3038:1710_1400x0_80_0_0_02b11dd316edf7d5497197808374aef8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627869_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_89a67ab8d479add12ce2d801823a631c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573627869_503:0:2551:2048_1400x0_80_0_0_0028f10198b621d347c863078b29ec81.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, конституция рф, москва, нижегородская область, общество
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
проголосовала за поправки к Конституции РФ
, отметив важность социальных изменений - индексации пенсий и МРОТ.
"Институт уполномоченного и вся моя жизнь была направлена на то, чтобы работать над повышением гарантий прав человека. Сегодня поправки поднимают на более высокий уровень вопросы социальных гарантий, укрепления морально-нравственного стержня, дает возможности для прогрессивного развития... Я для себя считаю важным прийти и проголосовать за изменения в конституцию", - сказала Москалькова журналистам.
Омбудсмен также определила для себя наиболее важные поправки в конституцию, среди которых индексация пенсий, защита исторической памяти.
"Поскольку ко мне больше всего обращений приходят именно социального характера, связанного с трудоустройством и низким заработком, очень важны поправки, связанные с индексацией пенсий, с определённой гарантией заработной платы. Я бы поставила их для себя наиболее важными. Защита исторической памяти и уважительного отношения к тем, кто нам принёс сегодняшний мирный день, - это взгляд в будущее и ответственность", - заключила омбудсмен.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы
и Нижегородской области
, идет с 25 по 30 июня.