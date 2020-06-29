Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию

Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала за поправки к Конституции РФ , отметив важность социальных изменений - индексации пенсий и МРОТ.

"Институт уполномоченного и вся моя жизнь была направлена на то, чтобы работать над повышением гарантий прав человека. Сегодня поправки поднимают на более высокий уровень вопросы социальных гарантий, укрепления морально-нравственного стержня, дает возможности для прогрессивного развития... Я для себя считаю важным прийти и проголосовать за изменения в конституцию", - сказала Москалькова журналистам.

Омбудсмен также определила для себя наиболее важные поправки в конституцию, среди которых индексация пенсий, защита исторической памяти.

"Поскольку ко мне больше всего обращений приходят именно социального характера, связанного с трудоустройством и низким заработком, очень важны поправки, связанные с индексацией пенсий, с определённой гарантией заработной платы. Я бы поставила их для себя наиболее важными. Защита исторической памяти и уважительного отношения к тем, кто нам принёс сегодняшний мирный день, - это взгляд в будущее и ответственность", - заключила омбудсмен.