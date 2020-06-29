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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала за поправки к Конституции РФ, отметив важность социальных изменений - индексации пенсий РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:46
голосование по поправкам в конституцию
татьяна москалькова
конституция рф
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
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353
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татьяна москалькова, конституция рф, москва, нижегородская область, общество

Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию

14:08 29.06.2020 (обновлено: 14:46 29.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТатьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова проголосовала за поправки к Конституции РФ, отметив важность социальных изменений - индексации пенсий и МРОТ.
"Институт уполномоченного и вся моя жизнь была направлена на то, чтобы работать над повышением гарантий прав человека. Сегодня поправки поднимают на более высокий уровень вопросы социальных гарантий, укрепления морально-нравственного стержня, дает возможности для прогрессивного развития... Я для себя считаю важным прийти и проголосовать за изменения в конституцию", - сказала Москалькова журналистам.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
13:51Голосование по поправкам в Конституцию
Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию
Омбудсмен также определила для себя наиболее важные поправки в конституцию, среди которых индексация пенсий, защита исторической памяти.
"Поскольку ко мне больше всего обращений приходят именно социального характера, связанного с трудоустройством и низким заработком, очень важны поправки, связанные с индексацией пенсий, с определённой гарантией заработной платы. Я бы поставила их для себя наиболее важными. Защита исторической памяти и уважительного отношения к тем, кто нам принёс сегодняшний мирный день, - это взгляд в будущее и ответственность", - заключила омбудсмен.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, идет с 25 по 30 июня.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу принимает участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ
27 июня, 11:33Голосование по поправкам в Конституцию
Шойгу проголосовал по поправкам в Конституцию в Подмосковье
300021
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Голосование по поправкам в КонституциюТатьяна МоскальковаКонституция РФМоскваНижегородская областьОбщество
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