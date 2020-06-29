Рособрнадзор оценил необходимость тестирования на COVID организаторов ЕГЭ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рекомендаций об обязательном тестировании на коронавирус организаторов перед Единым госэкзаменом нет, но Рекомендаций об обязательном тестировании на коронавирус организаторов перед Единым госэкзаменом нет, но Рособрнадзор приветствует такие инициативы, заявил врио главы ведомства Анзор Музаев

Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, Музаев посетил пункт проведения экзаменов (ППЭ), организованный в средней общеобразовательной школе №32 в Мытищах, где вместе с министром образования Московской области Ириной Каклюгиной ознакомился с тем, как проходит пробный ЕГЭ.

Проведение основного периода ЕГЭ 2020 года началось с пробных экзаменов, которые проходят во всех регионах 29 и 30 июня. Их целью является проверка организационно-технологической и технической оснащенности всех ППЭ, а также готовности специалистов. Пробные экзамены проводятся без выпускников, которым предстоит писать ЕГЭ, но с участием всех специалистов, привлекаемых к организации экзаменов. Основной акцент в ходе пробных экзаменов сделан на отработке мер эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах.

"В этой школе предусмотрели все: есть разметка, дезинфицирующие средства, термометрия, подготовленный персонал, который за это отвечает. Организация здесь на высшем уровне. Мы надеемся, что также ответственно к этому вопросу подойдут во всех пунктах Российской Федерации. Важно выработать безопасную процедуру проведения экзаменов, как для участников, так и для организаторов", - цитирует пресс-служба Музаева.

Добавляется, что, по словам Каклюгиной, в Подмосковье разработан стандарт соответствия пункта ЕГЭ, по которому будут работать все 264 пункта проведения. В каждом пункте проводится дезинфекция и проветривание, организована социальная дистанция при рассадке, измеряется температура всем присутствующим, подготовлены средства индивидуальной защиты и антисептики, выпускникам маски выдаются по желанию.

Она также сообщила, что все 16 тысяч учителей, задействованных в проведении ЕГЭ в Подмосковье, пройдут обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Тестирование пройдет в три волны: 29 и 30 июня и 7 июля. Результаты экспресс-теста все организаторы получат через 10 минут. Те из них, у кого тест выявит наличие инфекции, в проведении экзаменов участвовать не будут.

"Рекомендаций об обязательном тестировании перед экзаменами нет, но мы приветствуем такие инициативы. Это забота о детях и об организаторах", - прокомментировал данную инициативу Анзор Музаев.

Он также напомнил, что во всех экзаменационных пунктах будут присутствовать медицинские работники, которые будут измерять температуру у участников и организаторов и принимать квалифицированное решение о допуске участника на экзамен.

"Дети приходят на экзамен группами по 12-15 человек. Первая - в 8.00, последняя - в 9.30. Сам экзамен начнется ровно в 10.00. На входе всем ребятам измеряют температуру бесконтактными термометрами. Если она повышена, мы делаем контрольный "замер", а затем отправляем ребенка в изолятор - в соседнюю аудиторию. Ставим в известность родителей, вызываем скорую. Приезжают врачи и прямо на месте выпускник сдает тест на COVID-19. Если тест отрицательный по решению медицинских работников мы вправе допустить выпускников на ЕГЭ", - рассказала директор школы Ирина Северилова.