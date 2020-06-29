Рособрнадзор оценил необходимость тестирования на COVID организаторов ЕГЭ

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Рекомендаций об обязательном тестировании на коронавирус организаторов перед Единым госэкзаменом нет, но Рособрнадзор приветствует такие инициативы, заявил врио главы ведомства Анзор Музаев.
Как сообщает пресс-служба Рособрнадзора, Музаев посетил пункт проведения экзаменов (ППЭ), организованный в средней общеобразовательной школе №32 в Мытищах, где вместе с министром образования Московской области Ириной Каклюгиной ознакомился с тем, как проходит пробный ЕГЭ.
Проведение основного периода ЕГЭ 2020 года началось с пробных экзаменов, которые проходят во всех регионах 29 и 30 июня. Их целью является проверка организационно-технологической и технической оснащенности всех ППЭ, а также готовности специалистов. Пробные экзамены проводятся без выпускников, которым предстоит писать ЕГЭ, но с участием всех специалистов, привлекаемых к организации экзаменов. Основной акцент в ходе пробных экзаменов сделан на отработке мер эпидемиологической безопасности в экзаменационных пунктах.
"В этой школе предусмотрели все: есть разметка, дезинфицирующие средства, термометрия, подготовленный персонал, который за это отвечает. Организация здесь на высшем уровне. Мы надеемся, что также ответственно к этому вопросу подойдут во всех пунктах Российской Федерации. Важно выработать безопасную процедуру проведения экзаменов, как для участников, так и для организаторов", - цитирует пресс-служба Музаева.
Добавляется, что, по словам Каклюгиной, в Подмосковье разработан стандарт соответствия пункта ЕГЭ, по которому будут работать все 264 пункта проведения. В каждом пункте проводится дезинфекция и проветривание, организована социальная дистанция при рассадке, измеряется температура всем присутствующим, подготовлены средства индивидуальной защиты и антисептики, выпускникам маски выдаются по желанию.
Она также сообщила, что все 16 тысяч учителей, задействованных в проведении ЕГЭ в Подмосковье, пройдут обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Тестирование пройдет в три волны: 29 и 30 июня и 7 июля. Результаты экспресс-теста все организаторы получат через 10 минут. Те из них, у кого тест выявит наличие инфекции, в проведении экзаменов участвовать не будут.
"Рекомендаций об обязательном тестировании перед экзаменами нет, но мы приветствуем такие инициативы. Это забота о детях и об организаторах", - прокомментировал данную инициативу Анзор Музаев.
Он также напомнил, что во всех экзаменационных пунктах будут присутствовать медицинские работники, которые будут измерять температуру у участников и организаторов и принимать квалифицированное решение о допуске участника на экзамен.
"Дети приходят на экзамен группами по 12-15 человек. Первая - в 8.00, последняя - в 9.30. Сам экзамен начнется ровно в 10.00. На входе всем ребятам измеряют температуру бесконтактными термометрами. Если она повышена, мы делаем контрольный "замер", а затем отправляем ребенка в изолятор - в соседнюю аудиторию. Ставим в известность родителей, вызываем скорую. Приезжают врачи и прямо на месте выпускник сдает тест на COVID-19. Если тест отрицательный по решению медицинских работников мы вправе допустить выпускников на ЕГЭ", - рассказала директор школы Ирина Северилова.
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