https://ria.ru/20200629/1573624850.html
Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что проголосовала в поддержку поправок в конституцию, которые она назвала выверенными и точными. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:51
2020-06-29T13:51
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
валентина матвиенко
совет федерации рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, валентина матвиенко, совет федерации рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщила, что проголосовала в поддержку поправок в конституцию
, которые она назвала выверенными и точными.
"Я считаю, что все поправки важны, и важны все вместе, не по отдельности, они вместе создают основу для защиты национальных интересов России и развития ее. Это очень выверенные, точные, увязанные в один пакет поправки", - сказала Матвиенко после голосования.
Спикер СФ отметила, что конституция 1993 года соответствовала всем международным требованиям.
"Но с тех пор произошли в стране колоссальные изменения и, безусловно, назрела необходимость актуализации конституции, в чем был и большой запрос общества", - подчеркнула она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.