Шелковое панно XIX века нашли при реставрации Юсуповского дворца

Фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Фрагмент подлинного штофа XIX-го века найден в ходе реставрации дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Фрагмент подлинного штофа обнаружен в ходе реставрационных работ в фарфоровом будуаре Зинаиды Юсуповой.

"В ходе демонтажа поздних штофных панно реставраторами был обнаружен фрагмент подлинной отделки фарфорового будуара. В целях сохранения и проведения консервационных работ найденное панно было бережно демонтировано. При снятии под ним были найдены фрагменты газеты "Тульские ведомости" 1895 года, которые, вероятно, служили для стабилизации древесины, из которой изготовлены филенки. Шелк панно пересох, имеются сильные поверхностные и глубинные загрязнения", - говорится в сообщении.

Специалистами обсуждается вопрос музеефикации найденного фрагмента штофного панно.

"В настоящее время реставраторы очень осторожно, чтобы не повредить ткань, используя пинцет и глазной скальпель, очищают штоф от фрагментов инородной ткани и частиц клея. После завершения этого этапа специалистам предстоит укрепить штоф на дублировочную ткань. В результате тонкой и кропотливой работы реставраторов ткань будет очищена от посторонних примесей, пятна ослаблены, места сечений и разрывов укреплены", - отмечают в комитете.

Архитектурно-художественное решение интерьера Фарфорового будуара (Туалетной комнаты) выполнено с использованием элементов в характере стилей Людовика XV и Людовика XVI, включает лепную отделку стен и потолка на падуге, штофные панно, деревянные резные элементы, плафон с использованием зеркальных поверхностей.

В 2020 году по программе КГИОП продолжаются работы по реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки. В частности, ведутся работы в интерьерах личных комнат княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, в том числе в кабинете княгини (стоимость работ - 79,5 миллиона рублей), Персидской и Ванной комнатах (33,9 миллиона рублей) и Фарфоровом будуаре (26,2 миллиона рублей). Также в 2020 году проводится реставрация дворцового флигеля №1, в том числе усиление и гидроизоляции фундаментов (60,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что реставрация Юсуповского дворца ведется с 2012 года. В 2019 году проводилась реставрация будуара с серебряным альковом, спальни Ирины Юсуповой, комнаты для драгоценностей, бассейна Феликса Юсупова, буфетной при театре, а также садового павильона. В 2012-2013 годах выполнялась реставрация ограды, в 2013-2015 годах - интерьеров Мавританской гостиной, в 2013 году выполнялись работы по воссозданию деревянного резного иконостаса в помещении домовой церкви, в 2015 году отреставрированы фасады и крыша прачечного флигеля.