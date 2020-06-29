Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200629/1573624563.html
Шелковое панно XIX века нашли при реставрации Юсуповского дворца
Фрагмент подлинного штофа XIX-го века найден в ходе реставрации дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:48
культура
новости культуры
реставрация
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573623472_308:0:2496:1231_1400x0_80_0_0_f1beba8785bc20943b58cfecc58596ba.jpg
https://ria.ru/20200629/1573620042.html
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573623472_308:0:2496:1231_1400x0_80_0_0_f1beba8785bc20943b58cfecc58596ba.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573623472_581:0:2222:1231_1400x0_80_0_0_1c415180e081e94f4a3c86ed5aa4ba53.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573623472_786:0:2017:1231_1400x0_80_0_0_0929386338a1cdb6ea66aa36f9d9d933.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, реставрация, санкт-петербург

Шелковое панно XIX века нашли при реставрации Юсуповского дворца

13:48 29.06.2020
190
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыФрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн - РИА Новости. Фрагмент подлинного штофа XIX-го века найден в ходе реставрации дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).
Фрагмент подлинного штофа обнаружен в ходе реставрационных работ в фарфоровом будуаре Зинаиды Юсуповой.
"В ходе демонтажа поздних штофных панно реставраторами был обнаружен фрагмент подлинной отделки фарфорового будуара. В целях сохранения и проведения консервационных работ найденное панно было бережно демонтировано. При снятии под ним были найдены фрагменты газеты "Тульские ведомости" 1895 года, которые, вероятно, служили для стабилизации древесины, из которой изготовлены филенки. Шелк панно пересох, имеются сильные поверхностные и глубинные загрязнения", - говорится в сообщении.
Специалистами обсуждается вопрос музеефикации найденного фрагмента штофного панно.
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыФрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
"В настоящее время реставраторы очень осторожно, чтобы не повредить ткань, используя пинцет и глазной скальпель, очищают штоф от фрагментов инородной ткани и частиц клея. После завершения этого этапа специалистам предстоит укрепить штоф на дублировочную ткань. В результате тонкой и кропотливой работы реставраторов ткань будет очищена от посторонних примесей, пятна ослаблены, места сечений и разрывов укреплены", - отмечают в комитете.
Архитектурно-художественное решение интерьера Фарфорового будуара (Туалетной комнаты) выполнено с использованием элементов в характере стилей Людовика XV и Людовика XVI, включает лепную отделку стен и потолка на падуге, штофные панно, деревянные резные элементы, плафон с использованием зеркальных поверхностей.
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культурыФрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
Фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
© Фото : Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Фрагмент подлинной отделки Фарфорового будуара, найденный при реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге
В 2020 году по программе КГИОП продолжаются работы по реставрации интерьеров дворца Юсуповых на набережной реки Мойки. В частности, ведутся работы в интерьерах личных комнат княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой, в том числе в кабинете княгини (стоимость работ - 79,5 миллиона рублей), Персидской и Ванной комнатах (33,9 миллиона рублей) и Фарфоровом будуаре (26,2 миллиона рублей). Также в 2020 году проводится реставрация дворцового флигеля №1, в том числе усиление и гидроизоляции фундаментов (60,5 миллиона рублей).
Ранее сообщалось, что реставрация Юсуповского дворца ведется с 2012 года. В 2019 году проводилась реставрация будуара с серебряным альковом, спальни Ирины Юсуповой, комнаты для драгоценностей, бассейна Феликса Юсупова, буфетной при театре, а также садового павильона. В 2012-2013 годах выполнялась реставрация ограды, в 2013-2015 годах - интерьеров Мавританской гостиной, в 2013 году выполнялись работы по воссозданию деревянного резного иконостаса в помещении домовой церкви, в 2015 году отреставрированы фасады и крыша прачечного флигеля.
© Всеволод Тарасевич142939 09.08.1991 Юсуповский дворец на реке Мойка. Гостиная Генриха II. Архитектор И.А.Монигетти (1858-59). Интерпретация гостиных французских замков. Мебель и консоли выполнены во Франции в середине XIX в. Всеволод Тарасевич / РИА Новости
Гостиная Генриха II
1 из 3
142939 09.08.1991 Юсуповский дворец на реке Мойка. Гостиная Генриха II. Архитектор И.А.Монигетти (1858-59). Интерпретация гостиных французских замков. Мебель и консоли выполнены во Франции в середине XIX в. Всеволод Тарасевич / РИА Новости
© Всеволод Тарасевич
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкЮсуповский дворец на реке Мойка. Алая ротонда или Ротонда Кановы. Восточный корпус. При Юсуповых в этом зале стояли скульптуры итальянского мастера Антонио Кановы. Сейчас в зале-единственная скульптура-"Точильщик", копия с античного оригинала XIX в.
Юсуповский дворец в Санкт-Петербурге
2 из 3
Юсуповский дворец на реке Мойка. Алая ротонда или Ротонда Кановы. Восточный корпус. При Юсуповых в этом зале стояли скульптуры итальянского мастера Антонио Кановы. Сейчас в зале-единственная скульптура-"Точильщик", копия с античного оригинала XIX в.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Компанийченко / Перейти в фотобанк

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.

Юсуповский дворец
3 из 3

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
1 из 3
142939 09.08.1991 Юсуповский дворец на реке Мойка. Гостиная Генриха II. Архитектор И.А.Монигетти (1858-59). Интерпретация гостиных французских замков. Мебель и консоли выполнены во Франции в середине XIX в. Всеволод Тарасевич / РИА Новости
© Всеволод Тарасевич
2 из 3
Юсуповский дворец на реке Мойка. Алая ротонда или Ротонда Кановы. Восточный корпус. При Юсуповых в этом зале стояли скульптуры итальянского мастера Антонио Кановы. Сейчас в зале-единственная скульптура-"Точильщик", копия с античного оригинала XIX в.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
3 из 3

Один из залов Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в фотобанк
В 2016 году завершены работы по реставрации Белоколонного зала: отреставрирована роспись стен и потолка, колонны, архитектурно-лепной декор, воссоздан исторический паркет. В 2017 году завершена реставрация Дубовой столовой, а также музыкальной гостиной, гостиной в стиле Генриха II, кабинета князя и зала Виги.
Преображенская церковь в Карелии
12:43Культура
Музей-заповедник "Кижи" откроется в июле
000000
КультураНовости культурыРеставрацияСанкт-Петербург
Рекомендуем
Сергей Мазаев, Максим Галкин и Николай Басков
Басков и Галкин исполнили хит Серова "Я люблю тебя до слез"
Хельсинки. Виды
В городском театре Хельсинки прогремел взрыв
Актриса Кристина Асмус
Учитель рассказал, как убедил Асмус сняться в откровенной сцене
Сотрудники противопожарной службы у жилого дома на северо-востоке Москвы, где произошел хлопок газа
В жилом доме на северо-востоке Москвы прогремел взрыв
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
Преображенская церковь в Карелии
Музей-заповедник "Кижи" откроется в июле
Владислав Третьяк в фильме Стритрейсеры
РЕН ТВ: актер из "Улиц разбитых фонарей" ударил жену ножом
Здание Российской государственной Цирковой Компании (Росгосцирк)
Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
Эксперт: стратегия дискредитации голосования терпит фиаско
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В РПЦ оценили вывешивание флагов ЛГБТ-сообществ на посольствах в России
Ученый, конструктор Анатолий Дарон
В США умер конструктор двигателя для ракеты Юрия Гагарина
Момент взрыва в Москве на камерах наблюдения
Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео
Прокуратура
Прокуратура завершила проверку после смерти 15-летней девушки в Кузбассе
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Правительство опубликовало документ о выделении средств на тест-системы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:01Роспотребнадзор не исключил второй волны коронавируса в Алтайском крае
15:59Финский эксперт оценил проведение голосования по поправкам в России
15:58Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей
15:58Раскольник Филарет рассказал о допросе по делу против Порошенко
15:56В Германии дело о педофилии вывело следователей на 30 тысяч подозреваемых
15:55В Кувейте число заразившихся коронавирусом превысило 45 тысяч
15:55В Москве ограничат вход в парк Зарядье из-за онлайн-концерта Мацуева
15:53Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом "Прогресса"
15:52Богданов обсудил с послом Египта ситуацию на Ближнем Востоке
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
Лента новостейМолния