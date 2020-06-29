На портале госуслуг может появиться единое окно для приема жалоб россиян

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает создать на портале госуслуг единое окно для приема обращения граждан, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает внесение следующих основных изменений в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ": основной способ направления обращений – единый портал госуслуг (единое окно для направления обращений); возможность направления обращений через многофункциональные центры предоставления госуслуг или в почтовых отправлениях.

В рамках реализации этих изменений на едином портале госуслуг предполагается создание рубрикатора определенных жизненных ситуаций для направления обращений; автоматическое направление обращения в уполномоченный орган власти; получение уведомлений о ходе рассмотрения обращения; структурирование обращений, формирование базы знаний, использование технологий искусственного интеллекта для обработки типовых запросов.

По оценке Минкомсвязи, ежегодно граждане отправляют не менее 10 миллиона писем в 250 тысяч органов власти всех уровней, бюджетные учреждения, иные государственные организации, рассказал первый замглавы министерства Олег Пак , слова которого передала пресс-служба Минкомсвязи. По его словам, сейчас около 65% всех обращений, поступающих в госорганы, направляются с использованием электронных каналов коммуникации – в основном, через формы на официальных сайтах или по электронной почте.

"Это часто неудобно – каждый раз это разные сайты, разные адреса, разные способы заполнения информации – все это работает крайне неэффективно. Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет. Чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают. Необходимую информацию можно получить в редких случаях", - отметил Пак.

По его словам, на отправку обращений, их рассмотрение и обратную связь требуется много усилий, а также огромные ресурсы со стороны органов власти. "Имеются в виду не только расходы на почтовые рассылки (расходы бюджетов всех уровней на почтовые расходы – это порядка 22 миллиардов рублей в год), но, в первую очередь, затраты госорганов на рассмотрение обращений", - отметил замминистра.

Среди сложностей работы с такими обращениями замминистра назвал затруднительную адресацию обращений; необходимость поиска адресов для направления обращений; длительные сроки пересылки обращений и ответов на них; отсутствие гарантированной доставки обращений и ответов на них; отсутствие информации о получении обращений адресатами и ходе их рассмотрения и ряд других.