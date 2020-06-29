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На портале госуслуг может появиться единое окно для приема жалоб россиян
Минкомсвязь РФ предлагает создать на портале госуслуг единое окно для приема обращения граждан, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:44
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
госуслуги
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), госуслуги, общество

На портале госуслуг может появиться единое окно для приема жалоб россиян

13:44 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковЗона доступа к единому порталу государственных услуг
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Зона доступа к единому порталу государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ предлагает создать на портале госуслуг единое окно для приема обращения граждан, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных актов.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает внесение следующих основных изменений в закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ": основной способ направления обращений – единый портал госуслуг (единое окно для направления обращений); возможность направления обращений через многофункциональные центры предоставления госуслуг или в почтовых отправлениях.
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В рамках реализации этих изменений на едином портале госуслуг предполагается создание рубрикатора определенных жизненных ситуаций для направления обращений; автоматическое направление обращения в уполномоченный орган власти; получение уведомлений о ходе рассмотрения обращения; структурирование обращений, формирование базы знаний, использование технологий искусственного интеллекта для обработки типовых запросов.
По оценке Минкомсвязи, ежегодно граждане отправляют не менее 10 миллиона писем в 250 тысяч органов власти всех уровней, бюджетные учреждения, иные государственные организации, рассказал первый замглавы министерства Олег Пак, слова которого передала пресс-служба Минкомсвязи. По его словам, сейчас около 65% всех обращений, поступающих в госорганы, направляются с использованием электронных каналов коммуникации – в основном, через формы на официальных сайтах или по электронной почте.
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"Это часто неудобно – каждый раз это разные сайты, разные адреса, разные способы заполнения информации – все это работает крайне неэффективно. Гражданин отправляет обращение и не знает, получено оно или нет. Чтобы узнать судьбу обращения, нужно звонить по справочным телефонам, которые часто заняты или не отвечают. Необходимую информацию можно получить в редких случаях", - отметил Пак.
По его словам, на отправку обращений, их рассмотрение и обратную связь требуется много усилий, а также огромные ресурсы со стороны органов власти. "Имеются в виду не только расходы на почтовые рассылки (расходы бюджетов всех уровней на почтовые расходы – это порядка 22 миллиардов рублей в год), но, в первую очередь, затраты госорганов на рассмотрение обращений", - отметил замминистра.
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Среди сложностей работы с такими обращениями замминистра назвал затруднительную адресацию обращений; необходимость поиска адресов для направления обращений; длительные сроки пересылки обращений и ответов на них; отсутствие гарантированной доставки обращений и ответов на них; отсутствие информации о получении обращений адресатами и ходе их рассмотрения и ряд других.
"Законопроект направлен на решение всех этих проблем и создание современной, прозрачной и действенной системы для организации взаимодействия граждан и государства", - пояснил Пак.
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