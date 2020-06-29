В Кемерово завели дело после выявления COVID у 19 постояльцев пансионата

"В июне в частном пансионате в городе Кемерово 19 постояльцев заболели новой коронавирусной инфекцией. По результатам проверки в городе Кемерово в пансионате выявлены нарушения законодательства при оказании социальных услуг, ненадлежащем физическом и гигиеническом состоянии пожилых лиц. Сегодня, 29 июня, по постановлению прокурора города Кемерово на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.