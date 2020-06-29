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В Кемерово завели дело после выявления COVID у 19 постояльцев пансионата
Уголовное дело возбуждено из-за заражения коронавирусной инфекцией 19 пожилых постояльцев пансионата в Кемерово, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:40
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В Кемерово завели дело после выявления COVID у 19 постояльцев пансионата

13:40 29.06.2020
249
© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 29 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за заражения коронавирусной инфекцией 19 пожилых постояльцев пансионата в Кемерово, сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса.
Ранее сообщалось, что 1 июня стало известно о заражении 26 пожилых жителей в пансионате "Уютный", 9 июня выявили 25 COVID-положительных постояльцев пансионата "Здоровье". Оба пансионата находятся в Новокузнецке и принадлежат одному и тому же учредителю. 11 июня список дополнил пансионат для ветеранов и инвалидов в Кемерово – 11 заразившихся, 10 из которых там проживают. Прокуратура области по фактам массовых заражений начала проверки, по результатам которых были возбуждены два уголовных дела - по пансионатам в Новокузнецке.
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"В июне в частном пансионате в городе Кемерово 19 постояльцев заболели новой коронавирусной инфекцией. По результатам проверки в городе Кемерово в пансионате выявлены нарушения законодательства при оказании социальных услуг, ненадлежащем физическом и гигиеническом состоянии пожилых лиц. Сегодня, 29 июня, по постановлению прокурора города Кемерово на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уточняется, что производится предварительное расследование, которое находится на контроле прокуратуры.
По данным на понедельник, всего в Кузбассе выявлены 1662 случая заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 707 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8435 человек.
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