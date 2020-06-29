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В России более ста приусадебных участков остаются подтопленными
Чуть более 100 приусадебных участков и порядка 50 дачных домов остаются подтопленными в результате дождевых паводков на территории трех регионов России, сообщил РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:37
россия
красноярский край
амурская область
приморский край
происшествия
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РИА Новости
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россия, красноярский край, амурская область, приморский край, происшествия

В России более ста приусадебных участков остаются подтопленными

13:37 29.06.2020
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Чуть более 100 приусадебных участков и порядка 50 дачных домов остаются подтопленными в результате дождевых паводков на территории трех регионов России, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

"В трех населенных пунктах Красноярского, Приморского краев, Амурской области остаются подтопленными 49 дачных домов, 103 приусадебных участка и один участок автодороги", - сказал собеседник агентства.

По его словам, за минувшие сутки в зону подтопления попали 19 приусадебных участков в Приморском крае. Вместе с тем, в этом регионе освободился от воды один участок автомобильной дороги. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе четыре плавсредства.
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