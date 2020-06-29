https://ria.ru/20200629/1573623714.html
В России более ста приусадебных участков остаются подтопленными
Чуть более 100 приусадебных участков и порядка 50 дачных домов остаются подтопленными в результате дождевых паводков на территории трех регионов России, сообщил РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:37
2020-06-29T13:37
россия
красноярский край
амурская область
приморский край
происшествия
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https://ria.ru/20200627/1573549583.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, красноярский край, амурская область, приморский край, происшествия