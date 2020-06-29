В России более ста приусадебных участков остаются подтопленными

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Чуть более 100 приусадебных участков и порядка 50 дачных домов остаются подтопленными в результате дождевых паводков на территории трех регионов России, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.

По его словам, за минувшие сутки в зону подтопления попали 19 приусадебных участков в Приморском крае. Вместе с тем, в этом регионе освободился от воды один участок автомобильной дороги. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены 24 человека и девять единиц техники, в том числе четыре плавсредства.