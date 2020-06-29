В Кремле не знают о контроле явки сотрудников госкомпаний на голосование

"Я не знаю, так это или нет, но если предположить, что кого-то из бюджетников заставляли получать QR-код, чтобы участвовать в голосовании, это, конечно то, против чего бы выступал категорически президент Путин. Вы слышали его заявления о чистоте голосования, как главной цели. Но это только если это соответствует действительности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, слышали ли в Кремле о существовании электронной системы, которая позволяет контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование по поправкам при помощи QR-кодов, которые работники получают работники, а потом сканируют на участках под предлогом участия в конкурсах или викторинах.