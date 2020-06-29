В Кремле прокомментировали случаи неоднократного голосования по поправкам

"Я не знаю, какие цели преследуют эти активисты. Если цели - совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо. А стоит ли применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля, и мы не хотели бы в это вмешиваться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли наказывать людей, которые рассказывают, как несколько раз голосовали по поправкам в конституцию, указывая на недочеты системы.