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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200629/1573621654.html
В Кремле прокомментировали случаи неоднократного голосования по поправкам
В Кремле уверены, что Центральная избирательная комиссия устранит пробелы после случаев неоднократного голосования по поправкам к конституции, заявил... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T14:45
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
цик рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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конституция рф, цик рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле прокомментировали случаи неоднократного голосования по поправкам

13:10 29.06.2020 (обновлено: 14:45 29.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В Кремле уверены, что Центральная избирательная комиссия устранит пробелы после случаев неоднократного голосования по поправкам к конституции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю, какие цели преследуют эти активисты. Если цели - совершенствование избирательной системы, то, наверное, это неплохо. А стоит ли применять предусмотренное законом наказание или нет, это не решение Кремля, и мы не хотели бы в это вмешиваться", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли наказывать людей, которые рассказывают, как несколько раз голосовали по поправкам в конституцию, указывая на недочеты системы.
"В любом случае, конечно, если поступают сигналы о, скажем так, о каких-то пробелах или каких-то несовершенствах, которые, конечно, никоим образом не могут оказывать влияние на общий фон легитимности, я не сомневаюсь, что Центральная избирательная комиссия будет принимать меры по внесению ясности в этой ситуации, там, где необходимо - внесение корректировок и улучшение методов работы", - добавил Песков.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

Пожилая женщина во время голосования в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

Голосование в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

Избиратели на избирательном участке №79 в городской библиотеке имени В. Г. Распутина города Дивногорска Красноярского края, где проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Новосибирске по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Новосибирске
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

Женщина опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке №1409 на придомовой территории в Екатеринбурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В информационном центре ЦИК России.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФЦИК РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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