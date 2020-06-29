Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

"Президент будет лично голосовать. Когда и как — мы вам сообщим", — сказал он.

На вопрос журналистов о том, воспользуется ли президент маской и перчатками, Песков ответил, что Путин "будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.

При этом жители Москвы и Нижегородской области, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Остальным нужно будет прийти на участок 1-го числа.