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Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке
Владимир Путин проголосует по внесению поправок в Конституцию на избирательном участке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:50
дмитрий песков
владимир путин
политика
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А тоннель с «золотым дождем» уже установили на избирательном участке?
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Интересно, он проголосует "за" или "против"?
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0f/1572953460_0:0:2945:1656_1400x0_80_0_0_2ef4b4d52c1d89d4aae3a92e6e158527.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проголосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке

13:05 29.06.2020 (обновлено: 13:50 29.06.2020)
2281
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Владимир Путин проголосует по внесению поправок в Конституцию на избирательном участке, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент будет лично голосовать. Когда и как — мы вам сообщим", — сказал он.

На вопрос журналистов о том, воспользуется ли президент маской и перчатками, Песков ответил, что Путин "будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих".
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Изначально его планировали провести 22 апреля, но отложили из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Голосование по поправкам в Конституцию: день пятый
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

Пожилая женщина во время голосования в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

Голосование в передвижном избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

Мужчина во время голосования на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

Мужчина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №4 в спортзале средней общеобразовательной школы города Дивногорска Красноярского края
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

Избиратели на избирательном участке №79 в городской библиотеке имени В. Г. Распутина города Дивногорска Красноярского края, где проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Новосибирске по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Новосибирске
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

Женщина опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке №1409 на придомовой территории в Екатеринбурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

В информационном центре ЦИК России.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

Женщина принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на одном из избирательных участков в Симферополе
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 14

По итогам первых четырех дней голосования явка превысила 27 процентов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

На избирательные участки уже пришли более 40 миллионов человек.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Больше половины из них голосовали в специальных помещениях, еще треть — на дому или придомовых территориях.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Общая явка на электронное голосование, которое проходит в Москве и Нижегородской области, превысила 80 процентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
5 из 14

Всего на электронное голосование были зарегистрированы 1 190 726 человек, проголосовали более 939 тысяч.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
6 из 14

По данным опроса ВЦИОМ, большинство проголосовавших поддержали поправки в Конституцию.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
7 из 14

Около 76 процентов россиян сказали, что проголосовали за, 23,6 процента — против, 0,4 процента испортили бюллетень.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Опросы проводили на 800 избирательных участках в 25 регионах с 25 по 28 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Женщина голосует у себя дома в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Жительница Екатеринбурга опускает бюллетень в переносную урну для голосования на избирательном участке на придомовой территории.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 14

В информационном центре ЦИК России.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
12 из 14

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 14

В Крыму проголосовали более половины зарегистрированных избирателей.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
14 из 14

Большинство россиян планируют проголосовать по поправкам 1 июля, в выходной день.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
При этом жители Москвы и Нижегородской области, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг, с 25 по 30 июня смогут проголосовать онлайн. Для этого пользователям необходимо авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.
Остальным нужно будет прийти на участок 1-го числа.
Изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
27 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
С поправками на онлайн. В чем сложность электронного голосования
431510376
Обсудить 11
Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
А тоннель с «золотым дождем» уже установили на избирательном участке?
29 июня, 13:28
Олег 84
18600012
Интересно, он проголосует "за" или "против"?
29 июня, 13:24
ggusckovaleksey
5190028
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