В Туве развернули полевой многопрофильный госпиталь для лечения COVID-19

"Министерством обороны Российской Федерации в городе Кызыл в Республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в полевом госпитале были развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции. Госпиталь оборудован аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.

"Медицинский персонал военного госпиталя уже приступил к приему и лечению пациентов. Всего привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники", - сообщают в военном ведомстве.