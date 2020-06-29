В Туве развернули полевой многопрофильный госпиталь для лечения COVID-19

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Полевой многопрофильный мобильный госпиталь развернут в городе Кызыл в Туве, заявили в понедельник в Минобороны РФ.
"Министерством обороны Российской Федерации в городе Кызыл в Республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в полевом госпитале были развернуты приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции. Госпиталь оборудован аппаратами искусственный вентиляции легких, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови.
"Медицинский персонал военного госпиталя уже приступил к приему и лечению пациентов. Всего привлечено около 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов и около 15 единиц специальной военной техники", - сообщают в военном ведомстве.
В военном ведомстве сообщил, что в понедельник первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов совместно с главой республики Шолбаном Кара-оолом проверил готовность госпиталя к работе.
"В составе группы специалистов из Москвы в Кызыл прибыли заместитель начальника главного военно-медицинского управления МО РФ генерал-майор Олег Калачев, главный государственный санитарный врач МО РФ полковник Игорь Азаров, высококвалифицированные военные врачи из военно-медицинской академии им. С.М Кирова, а также медики первого Московского государственного медуниверситета им. И.М. Аксенова и российского национального исследовательского медуниверситета им. Н.И.Пирогова для оказания практической и научно-методической помощи", - говорится в сообщении.
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