В Петербурге рассказали о ситуации с выплатами медикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Более 250 тысяч рублей доначислено работникам поликлиники в Петербурге, получившим стимулирующие выплаты за борьбу с коронавирусом за вычетом налога на доходы физлиц, сообщает городская прокуратура.
Проверку соблюдения прав медработников, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, провела прокуратура Кронштадтского района Петербурга. Как установило ведомство, 41 сотрудник городской поликлиники №74 Кронштадта не получил стимулирующие выплаты за особые условия труда в полном объеме, поскольку при их начислении был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
"По результатам рассмотрения представления прокурора права медработников восстановлены, им доначислено и выплачено более 256 тысяч рублей", - информирует прокуратура Петербурга.
В начале апреля президент России Владимир Путин предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. Согласно постановлению правительства РФ, стимулирующие выплаты для медиков за оказание помощи пациентам с COVID-19 продлены до конца августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.