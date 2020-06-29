В Петербурге рассказали о ситуации с выплатами медикам

Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа

Российские медики будут получать стимулирующие выплаты до августа

"По результатам рассмотрения представления прокурора права медработников восстановлены, им доначислено и выплачено более 256 тысяч рублей", - информирует прокуратура Петербурга.