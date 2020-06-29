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Губернатор рассказал, когда в Пензе появится памятник медикам
Памятник медикам в Пензе, который промышленники предложили создать на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, должен быть установлен в 2021 году, заявил... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T12:16
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РИА Новости
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Губернатор рассказал, когда в Пензе появится памятник медикам

12:16 29.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Памятник медикам в Пензе, который промышленники предложили создать на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, должен быть установлен в 2021 году, заявил губернатор Иван Белозерцев.
Ранее областное правительство сообщило, что руководители промышленных предприятий предложили создать в Пензе памятник медикам, который должен стать символом победы над коронавирусом. Инициаторы заявили о готовности взяться за воплощение этого проекта. Белозерцев поддержал эту инициативу.
"Мы договорились, что начнем работу по памятнику медицинским работникам, (проведем) конкурс проектов, надо этой работой заняться. Понятно, что в этом году мы не сделаем, но в следующем году мы этот памятник должны установить", - сказал Белозерцев в понедельник на совещании, которое транслировалось в его аккаунте в Instagram.
Всего в области лабораторно подтверждено 4893 случая коронавируса. Скончались 40 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4511.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыПензаПензенская областьОбщество
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