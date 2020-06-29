Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

"Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть — с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора", — сказал адвокат.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.