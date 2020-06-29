Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей. Об этом рассказал РЕН ТВ его адвокат Эльман Пашаев.
"Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть — с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора", — сказал адвокат.
Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что честно понесет наказание. Однако родственники Захарова не приняли извинений и отказались от какой-либо материальной помощи со стороны Ефремова.