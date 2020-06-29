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Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом
Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей. Об этом рассказал РЕН ТВ... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T13:01
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
москва
происшествия
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, москва, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, чем актер занимается под домашним арестом

12:14 29.06.2020 (обновлено: 13:01 29.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, смотрит спортивные телеканалы и канал "Культура", но избегает новостей. Об этом рассказал РЕН ТВ его адвокат Эльман Пашаев.

"Я ему сказал, чтобы не смотрел, а то будет смотреть — с ума сойдет. Ничего. Ждет решения суда, приговора", — сказал адвокат.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины Сергей Захаров получил черепно-мозговую травму и через несколько часов скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Спустя несколько дней после ДТП актер попросил прощения у семьи погибшего и заявил, что честно понесет наказание. Однако родственники Захарова не приняли извинений и отказались от какой-либо материальной помощи со стороны Ефремова.
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
26 июня, 19:19
Адвокат ответил на сообщения о "космической" компенсации от Ефремова
10113111254
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМоскваПроисшествия
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