Общая явка на голосовании по поправкам составляет 37,2%

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Почти 40,5 миллионов человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на утро 29 июня, явка составляет 37,2%, заявил заместитель председателя ЦИК Почти 40,5 миллионов человек проголосовали по поправкам в Конституцию РФ на утро 29 июня, явка составляет 37,2%, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев

Он отметил, что голосование в выходные дни проходило столь же динамично, как и раньше.

"На утро 29 июня проголосовало, включая дистанционное голосование, 40 415 883 гражданина, явка составила 37,2%", - сказал Булаев в информцентре ЦИК.

По его словам, в большинстве регионов чаще голосуют на стационарных участках и меньшинство - на придомовых территориях и на дому.

"Это подтверждает, что предложенные ЦИК форматы многосторонние и востребованы у людей", - подчеркнул Булаев.