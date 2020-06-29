Памфилова сожалеет о публикации данных exit poll голосования по поправкам

Россияне могут голосовать по поправкам с 25 июня по 1 июля. В понедельник ВЦИОМ опубликовал исследование, согласно которому 76% граждан сообщили, что проголосовали за поправки в основной закон, 23,6% - что против, 0,4% заявили, что испортили бюллетень. Опрос проводился на 800 избирательных участков в 25 регионах.

Она напомнила, что в регулирующем голосование законе это не прописано, так же, как и не предусмотрено регулирование агитации.

"Всяк свободен агитировать за, против, так, как он считает нужным, это только то, что мы себе этого не позволяем как избирательная система. Разного рода викторины, опросы — это все за пределами нашей компетенции. Самое главное, что я жестко очень стараюсь держать, — это наша территория. Вне наших территорий, вне наших помещений голосования, и ни в коем случае в этом не участвуют наши члены избирательных комиссий. Все остальное за пределами (участков - ред.) - оно в свободном полете", - добавила председатель ЦИК.