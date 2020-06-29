Эксперт: стратегия дискредитации голосования терпит фиаско

Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Данные ВЦИОМ о поддержке гражданами внесения поправок в Конституцию говорят о том, что стратегия оппозиции по дискредитации процесса провалилась, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что 76 процентов проголосовавших поддержали внесение поправок в Основной закон Российской Федерации.

По данным исследования, 23,6 процента принявших участие в голосовании высказались против внесения оправок, 0,4 процента испортили бюллетень.

"По результатам опроса ВЦИОМ на выходе явно поддержка президентских поправок превосходит экспертные ожидания по этому поводу. Уже 76 процентов. Можно говорить о том, что все козни, все планы по срыву голосования по поправкам со стороны так называемых оппозиционеров провалились", — заявил Мартынов.

На 21:00 мск 28 июня в опросе ВЦИОМ приняли участие 163 124 человека. Опрос проводился на 800 избирательных участках в 25 субъектах Российской Федерации с 25 по 28 июня.

"Более того, стратегия на дискредитацию голосования явно тоже терпит фиаско. Плевать хотел наш народ на так называемых двухпроцентных оппозиционеров, на все их телодвижения и на все их нытье", — считает Мартынов.