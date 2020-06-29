В Петербурге задержали авторов нецензурной надписи на машине ДПС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Полиция задержала двух курьеров службы доставки еды, оставивших нецензурную надпись на автомобиле ДПС в центре Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Как отмечает ведомство, в субботу около 01.00 мск неизвестные маркером нанесли нецензурную фразу на задних дверях служебного автомобиля патрульно-постовой службы полиции, разместив видео в соцсетях. Это произошло на улице Рубинштейна в Центральном районе Петербурга, где сосредоточено множество увеселительных заведений.
"Двадцать восьмого июня в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра "Э" ГУМВД России доставили в полицию 20-летнего Георгия и 21-летнего Михаила, снимающих квартиру на улице Рубинштейна… Установлено, что именно они из хулиганских побуждений нанесли нецензурную надпись на автомашине. При этом свои действия они записывали на камеры мобильных телефонов", - говорится в сообщении.
Один из задержанных – уроженец Томской области, другой – из Иркутска. Как информирует полиция, им грозит "несколько месяцев ареста". Возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".