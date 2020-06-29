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В Петербурге задержали авторов нецензурной надписи на машине ДПС
Полиция задержала двух курьеров службы доставки еды, оставивших нецензурную надпись на автомобиле ДПС в центре Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:44
иркутск
томская область
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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иркутск, томская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали авторов нецензурной надписи на машине ДПС

11:44 29.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль ДПС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Полиция задержала двух курьеров службы доставки еды, оставивших нецензурную надпись на автомобиле ДПС в центре Петербурга, сообщает в понедельник пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
Как отмечает ведомство, в субботу около 01.00 мск неизвестные маркером нанесли нецензурную фразу на задних дверях служебного автомобиля патрульно-постовой службы полиции, разместив видео в соцсетях. Это произошло на улице Рубинштейна в Центральном районе Петербурга, где сосредоточено множество увеселительных заведений.
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"Двадцать восьмого июня в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра "Э" ГУМВД России доставили в полицию 20-летнего Георгия и 21-летнего Михаила, снимающих квартиру на улице Рубинштейна… Установлено, что именно они из хулиганских побуждений нанесли нецензурную надпись на автомашине. При этом свои действия они записывали на камеры мобильных телефонов", - говорится в сообщении.
Один из задержанных – уроженец Томской области, другой – из Иркутска. Как информирует полиция, им грозит "несколько месяцев ареста". Возбуждено уголовное дело по статье "вандализм".
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