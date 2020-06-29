В Петербурге задержали авторов нецензурной надписи на машине ДПС

"Двадцать восьмого июня в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Центра "Э" ГУМВД России доставили в полицию 20-летнего Георгия и 21-летнего Михаила, снимающих квартиру на улице Рубинштейна… Установлено, что именно они из хулиганских побуждений нанесли нецензурную надпись на автомашине. При этом свои действия они записывали на камеры мобильных телефонов", - говорится в сообщении.