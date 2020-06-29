Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573614745.html
В ВС Украины выявили еще один случай заражения коронавирусом
Еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в вооруженных силах Украины, всего болеют 180 человек, сообщил в понедельник пресс-центр... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:38
распространение нового коронавируса
ситуация на украине
вооруженные силы украины
воз
киевская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b73d7b1b012af2b16f2f13447c9f9214.jpg
киевская область
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b73d7b1b012af2b16f2f13447c9f9214.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_11bd1aee5bc3b7b588748391428c715b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_831:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_bed8539bc6cde474e71968cbb9a8af68.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, вооруженные силы украины, воз, киевская область, украина, в мире

В ВС Украины выявили еще один случай заражения коронавирусом

11:38 29.06.2020
76
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
КИЕВ, 29 июн - РИА Новости. Еще один случай коронавирусной инфекции COVID-19 зафиксирован в вооруженных силах Украины, всего болеют 180 человек, сообщил в понедельник пресс-центр командования медицинских сил ВСУ.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 43 628, скончались 1147 человек.

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 29 июня в вооруженных силах Украины болеют 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев - пять. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 569 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 40. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Отмечается, что этот случай зафиксирован в Киевской области. Военнослужащий находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСитуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныВОЗКиевская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1816
Машина скорой помощи в Польше
В Польше число случаев COVID-19 превысило 34 тысячи
Мост железной дороги в Киеве через Днепр с грузовым поездом
На Украине сильные ливни вызвали оползни и разрушили мосты
Тестирование на коронавирус
На Украине число выявленных случаев коронавируса выросло до 43 628
Украинские военнослужащие на полигоне во время международных учений Sea Breeze - 2019
Украинские силовики заявили о ранении двух военных в Донбассе
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии оценил ситуацию с наводнениями в республике
Лидер КНДР Ким Чен Ын
Российский посол назвал слухи о нездоровье лидера КНДР безосновательными
Логистический центр компании Amazon в Райнберге, Германия
В Германии сотрудники Amazon начали забастовку на шести объектах
Автомобили скорой у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
На Украине заболеваемость пневмонией за месяц выросла вдвое
Таллин
В Эстонии за сутки не выявили новых случаев коронавируса
Врач скорой помощи
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Россия зафиксировала пять нарушений перемирия в Сирии за сутки
Военные в Ливии
В Ливии оценили усилия России по урегулированию конфликта
Президентские выборы в Польше
В Польше опубликовали результаты первого тура президентских выборов
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
В Афганистане при взрыве на рынке погибли десять человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Токаев поручил проработать возможность введения жесткого карантина
15:45Экс-глава НПО "Космос" пойдет под суд по делу о невыплате зарплаты
15:43В столичном округе Бразилии ввели режим масштабного бедствия по COVID-19
15:42Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем
15:41Сибирский шелкопряд захватил более 50 тысяч гектаров якутских лесов
15:38КБР получила почти 80 новых аппаратов ИВЛ
15:38Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от COVID-19
15:38Глава Татарстана подал документы в избирком для выдвижения на новый срок
15:36Жилец дома на северо-востоке Москвы рассказал о моменте взрыве
15:35Президент Афганистана осудил атаку на юге страны
15:31В Челябинской области второй сотрудник минстроя заболел COVID-19
15:29Поклонская определила победителя конкурса на лучший аниме-рисунок с ней
15:27В Ставропольском крае назначили нового министра здравоохранения
15:27ПФР назвал число подавших заявление о выборе электронной трудовой книжки
15:27В Калининграде откроют стационар для туристов с COVID-19
15:27В Оклахоме вооруженный мужчина открыл стрельбу
15:25В Краматорске напали на офис украинской партии "Оппозиционная платформа"
15:24Адвокат Фийона намерен опротестовать решение суда
15:24Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса для сборов
15:23Почти в 60 российских регионах действует запрет на посещение лесов
Лента новостейМолния