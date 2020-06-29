В ВС Украины выявили еще один случай заражения коронавирусом

"По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) 29 июня в вооруженных силах Украины болеют 180 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, летальных случаев - пять. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 569 человек. Число военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 40. За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.