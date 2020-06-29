В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Шестилетний ребенок оказался среди 74 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных COVID-19 в регионе приблизилось к 4,9 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 29 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4893. Новых выявленных - 74. Среди пациентов один ребенок шести лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 28 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 26 - в ЗАТО город Заречный, по четыре - в Пензенском, Нижнеломовском и Бессоновском, три - в Лунинском, два - в Лопатинском, по одному - в Наровчатском, Пачелмском и Мокшанском районах области.
Всего в области скончались 40 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4511.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.