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Распространение нового коронавируса
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В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
Шестилетний ребенок оказался среди 74 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных COVID-19 в регионе приблизилось к... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пенза, пензенская область, казахстан

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:38 29.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 29 июн - РИА Новости. Шестилетний ребенок оказался среди 74 новых заболевших коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных COVID-19 в регионе приблизилось к 4,9 тысячи человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 29 июня. Случаев подтвержденной COVID-19 - 4893. Новых выявленных - 74. Среди пациентов один ребенок шести лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что 28 новых случаев коронавируса выявили в Пензе, 26 - в ЗАТО город Заречный, по четыре - в Пензенском, Нижнеломовском и Бессоновском, три - в Лунинском, два - в Лопатинском, по одному - в Наровчатском, Пачелмском и Мокшанском районах области.
Всего в области скончались 40 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 4511.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаПензенская областьКазахстан
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