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В Москве более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в этом году
Более 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ ) в Москве в этом году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:36
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В Москве более 80 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ в этом году

11:36 29.06.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевЗаместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Более 80 тысяч человек зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ ) в Москве в этом году, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она напомнила, что государственная итоговая аттестация начнется 3 июля, в этот день участники сдадут географию, литературу и информатику. Допуском к экзаменам традиционно стало успешное прохождение итогового сочинения (изложения).
"В этом году сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. В Москве на ЕГЭ зарегистрировалось более 80 тысяч человек. Из них 64 тысячи – это выпускники этого года, 13 тысяч – выпускники прошлых лет", - сообщила Ракова.
Она добавила, что 6 и 7 июля выпускники сдадут ЕГЭ по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть экзамена по иностранным языкам. Математика базового уровня из числа предметов ЕГЭ в 2020 году исключена.
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"Для участников, которые по уважительным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе. Так, 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Восьмое августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем учебным предметам. Расписание основного и дополнительного периодов составлено так, чтобы участники ЕГЭ успели подать документы в вузы", - добавила вице-мэр.
Как отметила Ракова, столичные выпускники будут сдавать экзамены в 382 пунктах проведения ЕГЭ. Большинство из них - 359 - открыты в школах, остальные – на базе учреждений здравоохранения, а также на дому для тех, кто по состоянию здоровья не может присутствовать на экзамене в школе.
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Перед началом экзаменационной кампании будет проведена обработка помещений, на базе которых организованы пункты проведения экзаменов, с применением дезинфицирующих средств. Обработка и проветривание помещений будут проводиться до и после каждого экзамена.
Все пункты сдачи ЕГЭ будут максимально подготовлены с точки зрения эпидемиологической безопасности. С 25 по 30 июня все работники, задействованные в пунктах проведения экзаменов, вплоть до охранников, пройдут тестирование на коронавирус. Такая мера коснется свыше 30 тысяч человек.
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