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Оптимисты с Севера. Как коммерсант из Нижневартовска переживает кризис
В северных широтах у людей отношение к расстояниям особое. Когда они говорят "недалеко", речь может идти о сотне километров. Ирина Степанова – не исключение... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T15:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
мсп банк, новости компаний - экономика, корпорация мсп

Оптимисты с Севера. Как коммерсант из Нижневартовска переживает кризис

15:13 29.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В северных широтах у людей отношение к расстояниям особое. Когда они говорят "недалеко", речь может идти о сотне километров. Ирина Степанова – не исключение. Сама она живет в Нижневартовске, а одна из ее компаний – комбинат школьного питания "Пеликан" - работает в Лангепасе, до которого 90 километров. Такие расстояния не мешают ей вести дела в городе "по соседству". Ирина – генеральный директор предприятия и занимается всей бухгалтерией. Cвое дело вместе с давним другом и опытным поваром Сергеем Горяевым она открыла два года назад.
"У меня было понимание того, как организована сфера детского питания, до этого я работала в подобной компании. Сергей – повар с огромным опытом, работает в этой сфере всю жизнь. Он давно предлагал мне открыть кафе или ресторанчик. Но в Лангепасе это вряд ли будет популярно. Так что решили организовать комбинат детского питания", - рассказывает Ирина.
© Фото : официальный сайт Администрации города ЛангепасГород Лангепас
Город Лангепас
© Фото : официальный сайт Администрации города Лангепас
Город Лангепас
Лангепас - город нефтяников, сегодня здесь живут чуть больше 45 тысяч человек. А до середины 1980-х это был поселок, появившийся благодаря освоению нефтяных месторождений. Здесь всего шесть школ, и все их обслуживает "Пеликан". Сотрудников Степанова набирала среди местных жителей. Всего в ее компании сейчас работает 96 человек, только 13 из них – администраторы и технологи. Остальные трудятся в школах. В самой большой, где учатся 700 человек, у Ирины 18 сотрудников: повара, буфетчики, кухрабочие, завпроизводством. Еду готовят прямо на школьных кухнях, а продукты возят из близлежащих (по местным меркам) крупных городов: "молочку" и птицу – из Нижневартовска, колбасы - из Челябинска.
Как и во всех комбинатах школьного питания, на предприятии Степановой следуют строгим нормативам и правилам: меню разрабатывают с учетом нормативов Роспотребнадзора, рекомендаций школы и пожеланий родителей.
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"Знаете, мамочки перемен в меню особо не любят: у кого-то из детей может быть аллергия, кто-то определенные продукты просто отказывается есть. Сергей Владимирович недавно пытался внедрить в меню гимназии брокколи – так нет, ни в коем случае, мамы не принимают такие новшества", - делится генеральный директор.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкШкольница обедает в столовой
Школьница обедает в столовой
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Школьница обедает в столовой
В 1985 году Лангепас превратился из сельского поселения в город. Климат здесь суровый, как и подобает северным широтам, поэтому отмена учебы в школах в морозные дни – не редкость. Нынешний учебный год, еще до эпидемии коронавируса, не был исключением. "В этом году несколько раз закрывали школы из-за морозов и сезонных эпидемий ОРВИ. Но когда 19 марта из-за коронавируса дети перешли на дистанционное обучение, нашу компанию просто парализовало", - вспоминает Ирина. Для ее предприятия школы – единственный доход, другой деятельности компания не ведет, так что дыры в бюджете закрывать было нечем. Только ежемесячный фонд зарплаты составляет, по словам директора, около 4 миллионов рублей.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах
Сначала, рассказывает Степанова, помогла администрация города, и ей удалось выплатить зарплату сотрудникам за апрель и часть марта. Поиск вариантов дальнейшего решения проблемы привел предпринимателя в МСП Банк - здесь она получила кредит для сохранения занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса. При этом вся процедура оформления велась дистанционно – ближайшее отделение банка есть только в Сургуте. Однако, никаких сложностей с подачей документов, говорит Ирина, не было.
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"На сегодняшний день, благодаря кредиту, я выплатила все зарплаты и начислила людям отпускные. Очень надеюсь, что в сентябре, с началом учебного года, мы возобновим нормальную работу, и это позволит закрыть кредит и выплачивать зарплаты как обычно. Я оптимистично настроена – а как иначе? Людей ведь не выгонишь. У нас все сотрудники - местные жители. И все - специалисты с большим опытом работы", - рассказывает директор.
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