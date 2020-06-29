https://ria.ru/20200629/1573612851.html
Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов ушел в отставку
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, говорится в распоряжении правительства. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:15
2020-06-29T11:15
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
правительство рф
политика
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россия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), правительство рф, политика