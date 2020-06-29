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Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов ушел в отставку
Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, говорится в распоряжении правительства. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:15
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
правительство рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), правительство рф, политика

Замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов ушел в отставку

11:15 29.06.2020
535
© РИА Новости / Алексей НикольскийПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Алексей Никольский
Портфель чиновника. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, говорится в распоряжении правительства.
"Освободить Соколова Алексея Валерьевича от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по его просьбе", - говорится в документе.
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РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Правительство РФПолитика
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