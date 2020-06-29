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Распространение нового коронавируса
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В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 380 тысяч
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 380 тысяч, более 9,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:11
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), юар, египет, в мире

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 380 тысяч

11:11 29.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 380 тысяч, более 9,5 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 380 207, скончались 9 552 человека с подтвержденным коронавирусом.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (138 134) и Египте (63 923). Больше всего летальных исходов зафиксировали в Египте (2 708), ЮАР (2 456) и Алжире (897).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)ЮАРЕгипетВ мире
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