В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 380 тысяч

По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 380 207, скончались 9 552 человека с подтвержденным коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.