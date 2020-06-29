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В Москве задержали мужчину при продаже пяти тысяч литров спирта
Московские полицейские изъяли более 5 тысяч литров этилового спирта у местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы столичного... РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:11
владимир васенин
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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владимир васенин, происшествия

В Москве задержали мужчину при продаже пяти тысяч литров спирта

11:11 29.06.2020
218
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Московские полицейские изъяли более 5 тысяч литров этилового спирта у местного жителя, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
"В результате проверки оперативной информации сотрудниками полиции во 2-м Сетуньском проезде был задержан 31-летний мужчина в момент попытки сбыта 500 пластиковых десятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 1,4 миллиона рублей. Данную продукцию злоумышленник хранил в гаражном кооперативе на западе столицы", - сказал Васенин.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудник полиции
15 июня, 08:21
У жителя Красноярского края нашли более четырех тысяч бутылок со спиртомВ Красноярском крае мужчина перевозил более четырех тысяч бутылок со спиртом
411104
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