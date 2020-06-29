В Москве задержали мужчину при продаже пяти тысяч литров спирта

"В результате проверки оперативной информации сотрудниками полиции во 2-м Сетуньском проезде был задержан 31-летний мужчина в момент попытки сбыта 500 пластиковых десятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 1,4 миллиона рублей. Данную продукцию злоумышленник хранил в гаражном кооперативе на западе столицы", - сказал Васенин.