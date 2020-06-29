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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз с "аттракционом РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T11:09
голосование по поправкам в конституцию
мария захарова
хайфа
владимир путин
тель-авив
израиль
общество
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мария захарова, хайфа, владимир путин, тель-авив, израиль, общество

Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"

11:08 29.06.2020 (обновлено: 11:09 29.06.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз с "аттракционом фантастической жадности" и намекнула на "прозаический итог".
Ранее жительница Израиля, гражданка РФ Яэль Ильински сообщила в Facebook, что смогла проголосовать трижды: в электронном виде, а также в посольстве РФ и Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Кроме этого, по ее словам, бюллетень выдали даже ее несовершеннолетней дочери.
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"Помните же: за "мировой аттракцион фантастической жадности" положено вознаграждение. В фильме "Большая перемена" речь шла о двух червонцах. С учётом инфляции итог может быть чуть более прозаическим", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Согласно КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысячи рублей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 16:16Голосование по поправкам в Конституцию
Штаб по контролю рассказал о попытке атаки на систему онлайн-голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюМария ЗахароваХайфаВладимир ПутинТель-АвивИзраильОбщество
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