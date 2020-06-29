Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"

"Помните же: за "мировой аттракцион фантастической жадности" положено вознаграждение. В фильме "Большая перемена" речь шла о двух червонцах. С учётом инфляции итог может быть чуть более прозаическим", - написала Захарова на своей странице в Facebook .

Согласно КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысячи рублей.