Захарова напомнила голосующим про "аттракцион фантастической жадности"

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила попытки некоторых граждан РФ проголосовать по поправкам к Конституции несколько раз с "аттракционом фантастической жадности" и намекнула на "прозаический итог".
"Помните же: за "мировой аттракцион фантастической жадности" положено вознаграждение. В фильме "Большая перемена" речь шла о двух червонцах. С учётом инфляции итог может быть чуть более прозаическим", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Согласно КоАП РФ, получение в избирательной комиссии бюллетеня для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования при отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности наказывается штрафом в размере 30 тысячи рублей.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.