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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200629/1573609593.html
В России за сутки умерли 93 пациента с COVID-19
В России за сутки умерли 93 человека с коронавирусом, за все время - 9166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 29.06.2020
2020-06-29T10:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 93 пациента с COVID-19

10:40 29.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В России за сутки умерли 93 человека с коронавирусом, за все время - 9166, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 93 летальных случая... За весь период по России умерло 9 166 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 23 человека умерли в Москве, 19 - в Санкт-Петербурге, 11 - в Подмосковье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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